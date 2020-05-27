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Играть некому? Матч "Минск" - "Слуцк" перенесен
27.05.2020 17:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Матч 11-го тура высшей лиги чемпионата Беларуси «Минск» – «Слуцк» перенесен на 1 июня и начнется в 18.00 по белорусскому времени.
Ранее встреча была запланирована на 30 мая, сообщает официальный сайт «Минска».
По информации
Защитник «Минска» Евгений Чаговец продолжает лечение в больнице. Отмечается, что его состояние не вызывает тревоги. Защитник ожидает результатов третьего теста на коронавирус.
«Минск» уже пропустил два тура – игры с «Неманом» и «Смолевичами».
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Матч 11-го тура высшей лиги чемпионата Беларуси «Минск» – «Слуцк» перенесен на 1 июня и начнется в 18.00 по белорусскому времени.
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