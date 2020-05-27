Источник материала: Кричевская жизнь

Урбанисты исследуют, как пандемия меняет город, и приглашают беларусов к участию!

Минская урбанистическая платформа приглашает жителей Беларуси поучаствовать в исследовании по изменениям городской среды в условиях самоизоляции и пандемии. Успейте заполнить анкету и помочь урбанистам до 9 июня!

Исследование поможет понять, как меняется опыт нахождения дома у тех, кто уменьшает свою мобильность в связи с пандемией коронавируса. Многие в Беларуси проводят весну 2020 дома и не выезжают из своего района в центр города. Наша связь с городской средой трансформируется и не станет прежней даже после короны.

Платформа анализирует данные о поведении горожан, чтобы ответить на следующие вопросы:

Как беларусы и беларуски адаптируют своё место проживания под проведение времени дома? Что оказывается самым важным в доме и рядом с ним во время самоизоляции? Каким образом, несмотря на домашний режим, люди поддерживают с городом связь? Каков он — беларуский вид из окна?

Минская урбанистическая платформа просит помощи у всех горожан! Благодаря вашим ответам исследование станет наиболее объективным. Чтобы стать участниками исследования, необходимо:

Открыть анкету , созданную для разработки базы данных исследования. Ответить на несколько вопросов, касательно пространства, где вы проводите пандемию. Прикрепить фото видов своего города из своих окон.

Ответы на вопросы помогут определить, как изменились предпочтения людей касательно городского пространства в самоизоляции. А анализ фотографий даст объективное представление об отношении горожан к своему виду из окон.

Сбор данных для исследования будет продолжаться до 9 июня. Результаты исследования будут опубликованы в Минском урбанистическом журнале

“Вместе с беларусками и беларусами мы хотим обратить внимание на наше жильё во время пандемии. Хорошо ли нам, когда мы смотрим в окно, или же чувствуем себя запертыми в панельном районе? Может ли вид из окна превратиться в товар на рынке недвижимости? Вдохновимся видами из окна и посмотрим, как можно сделать свой дом более комфортным” — Анастасия Никитина, специалистка Минской урбанистической платформы и авторка исследования.

Благодаря помощи горожан, Платформа проведет качественное исследование городской среды. Оно поможет определить новые стандарты при выборе, оформлении и проектирования жилья.

Минская урбанистическая платформа проводит научные исследования для Минского урбанистического журнала . Цель журнала — доступно и понятно говорить про сложные темы устройства жизни города. Платформа освещает и исследует то, как на жизнь города влияет неравенство, бедность, проблема мобильности и вовлеченность людей в городское планирование. Будем рады вашей помощи!