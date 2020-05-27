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Как пандемия меняет город?
27.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Урбанисты исследуют, как пандемия меняет город, и приглашают беларусов к участию!
Минская урбанистическая платформа приглашает жителей Беларуси поучаствовать в исследовании по изменениям городской среды в условиях самоизоляции и пандемии. Успейте заполнить анкету и помочь урбанистам до 9 июня!
Исследование поможет понять, как меняется опыт нахождения дома у тех, кто уменьшает свою мобильность в связи с пандемией коронавируса. Многие в Беларуси проводят весну 2020 дома и не выезжают из своего района в центр города. Наша связь с городской средой трансформируется и не станет прежней даже после короны.
Платформа анализирует данные о поведении горожан, чтобы ответить на следующие вопросы:
Минская урбанистическая платформа просит помощи у всех горожан! Благодаря вашим ответам исследование станет наиболее объективным. Чтобы стать участниками исследования, необходимо:
Ответы на вопросы помогут определить, как изменились предпочтения людей касательно городского пространства в самоизоляции. А анализ фотографий даст объективное представление об отношении горожан к своему виду из окон.
Сбор данных для исследования будет продолжаться до 9 июня. Результаты исследования будут опубликованы в
“Вместе с беларусками и беларусами мы хотим обратить внимание на наше жильё во время пандемии. Хорошо ли нам, когда мы смотрим в окно, или же чувствуем себя запертыми в панельном районе? Может ли вид из окна превратиться в товар на рынке недвижимости? Вдохновимся видами из окна и посмотрим, как можно сделать свой дом более комфортным” — Анастасия Никитина, специалистка Минской урбанистической платформы и авторка исследования.
Благодаря помощи горожан, Платформа проведет качественное исследование городской среды. Оно поможет определить новые стандарты при выборе, оформлении и проектирования жилья.
Минская урбанистическая платформа проводит научные исследования для
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Урбанисты исследуют, как пандемия меняет город, и приглашают беларусов к участию! Минская урбанистическая платформа приглашает жителей Беларуси поучаствовать в...
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