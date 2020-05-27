ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Каким будет проходной балл в 2020 году?

27.05.2020 21:24 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Мнения директоров гимназий


Что изменится в системе образования Беларуси в связи с ситуацией с коронавирусом, обсуждали в программе СТВ «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
С учётом того, что специфическая четвёртая четверть, как вам кажется, уровень подготовки к сдаче ЦТ в этом году будет на том же уровне, как в прошлом году, или будет ниже? 

«Предварительно подать документы в электронном личном кабинете». Как проведут вступительную кампанию в университете физкультуры

Юлия Саматыго, директор гимназии аг. Лошница Борисовского района:
Мне кажется, он должен, в принципе, остаться на том же уровне, потому что учащиеся, которые даже обучались дистанционно, они прилагали максимум усилий, чтобы не потерять того уровня, который они достигли. И надо сказать, что, в принципе, они же нацелены на учреждения высшего образования достаточно конкурентоспособные. И понимают, что сегодня балл зависит от того, как сдадут все.

Кстати, дети-выпускники в последнее время часто задают вопрос: «А вот как Вы думаете, каким останется проходной балл в этом году: будет он выше того уровня, который был в прошлом году либо ниже?» И, конечно, очень сложно ответить сегодня на этот вопрос, но мы понимаем, что, в любом случае, педагогический коллектив делает все, для того чтобы уровень сохранился на том же уровне, а возможно, и выше.

Потому что это задача первоочередная, наверное, любого учреждения образования – дать качественные знания.

Наталья Бушная, директор гимназии №1 им. Франциска Скорины г. Минска:
Но здесь тоже многое зависит от самого абитуриента, от самого выпускника. Ведь если он не ходил в учреждение образования, у него, в принципе, было даже времени больше сосредоточиться на эти три предмета. Если все остальные предметы – была дана такая возможность, поэтому можно ожидать, что будет и повыше. Понимаете? Можно ожидать. Но это всё зависит от того, как это было организовано самим учащимся. Потому что он мог увидеть, что по остальным предметам за три четверти у него вполне хорошие отметки. Все усилия сосредоточить на этих трёх предметах. Это тоже неплохо.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мнения директоров гимназий
 
Новости дня
Новости
 
Коронавирус выявили у 50 работников "Гродно Азот". И это в течение месяца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика