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Как переболевшие коронавирусом пациенты проходят реабилитацию? Один день из жизни
27.05.2020 21:16 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Борьба с коронавирусом – это не только госпитализация, но и процесс восстановления. Причём, без таблеток и на свежем воздухе. Перепрофилировать санатории, чтобы пациенты, перенесшие COVID-19, могли там вернуть силы – поручение Президента. Александр Лукашенко не раз говорил, что в стране борются за каждую жизнь, медики сражаются за здоровье каждого человека. Ну, а после больницы, конечно, нужна реабилитация. В санаториях Молодечнеского и Борисовского районов уже отдыхают и долечиваются пациенты после коронавируса.
Вместо музыки – пение птиц, танцев – упражнения. Каждое утро на этой площадке многолюдно, здесь заряжаются бодростью те, кому немного за сорок.
Тест на коронавирус был отрицательный. Дальше – лечение и путёвка в санаторий. Александр Николаевич один из немногих постояльцев здесь, которого вирус обошёл стороной. Остальные испытали на себе последствия COVID-19, одни – не в тяжёлой форме, но есть и те, кто лежал на ИВЛ, но смог побороть заболевание.
Санаторий «Вяжути» сегодня – это не просто отдых, с 20 мая все отдыхающие – исключительно пациенты после COVID. Пока их 35. И долечиваются они в максимально комфортных для своего возраста условиях.
Важно вернуть силы: восстановиться физически и эмоционально. В помощь медикам – природа. Ежедневные прогулки – часть реабилитации.
Не отменяются и процедуры для постояльцев: электро-, светолечение и массажи. А ещё здесь пятиразовое питание и почти домашние условия, в комнате – по два человека. Так уже бывшие пациенты с COVID-19 проведут две недели.
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Борьба с коронавирусом – это не только госпитализация, но и процесс восстановления. Причём, без таблеток и на свежем воздухе. Перепрофилировать санатории, чтобы...
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