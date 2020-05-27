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Как переболевшие коронавирусом пациенты проходят реабилитацию? Один день из жизни

27.05.2020 21:16 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как переболевшие коронавирусом пациенты проходят реабилитацию? Один день из жизни

Борьба с коронавирусом – это не только госпитализация, но и процесс восстановления. Причём,  без таблеток и на свежем воздухе. Перепрофилировать санатории, чтобы пациенты, перенесшие COVID-19, могли там вернуть силы – поручение Президента. Александр Лукашенко не раз говорил, что в стране борются за каждую жизнь, медики сражаются за здоровье каждого человека. Ну, а после больницы, конечно, нужна реабилитация. В санаториях Молодечнеского и Борисовского районов уже отдыхают и долечиваются пациенты после коронавируса. 

Вместо музыки – пение птиц, танцев – упражнения. Каждое утро на этой площадке многолюдно, здесь заряжаются бодростью те, кому немного за сорок.

Александр Солодянкин: «Всего 92 годика. Гулял и голова закружилась, я упал. Упал и сломал ногу. Мне сделали операцию, поставили спицу, но вот до сих пор пока она ещё не заживает. Отпустили домой, дома было всё нормально, потом сердце прихватило, я вызвал скорую. В приёмном посмотрели, исследовали и нашли на рентгене воспаление лёгких». 

Тест на коронавирус был отрицательный. Дальше – лечение и путёвка в санаторий. Александр Николаевич один из немногих постояльцев здесь, которого вирус обошёл стороной. Остальные испытали на себе последствия COVID-19, одни – не в тяжёлой форме, но есть и те, кто лежал на ИВЛ, но смог побороть заболевание. 

Санаторий «Вяжути» сегодня – это не просто отдых, с 20 мая все отдыхающие – исключительно пациенты после COVID. Пока их 35. И долечиваются они в максимально комфортных для своего возраста условиях. 

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси: «Здесь выстроена вся безбарьерная среда, для любого пожилого человека главное – это доступность. В комнатах, доступность в столовой, доступность в процедурных кабинетах – это сегодня в полном объёме есть. Сегодня, общаясь с проживающими, мы услышали слова благодарности. Это самая главная и высокая оценка, когда люди тебе говорят «спасибо»».   

Важно вернуть силы: восстановиться физически и эмоционально. В помощь медикам – природа. Ежедневные прогулки – часть реабилитации.

Людмила Жилевич, главный внештатный специалист по геронтологии Министерства здравоохранения Беларуси«Физическая нагрузка, которая идёт под контролем персонала и которая позволяет восстановить не только мышечную силу, но также и способствует тому, что сердечно-сосудистая система восстанавливается». 

Наталья Бычковская, заместитель главного врача санатория «Вяжути»: «Обязательно мы проводим с ними дыхательную гимнастику, витаминотерапию, кислородный коктейль. Всё, что способствует улучшению кровообращения и насыщению организма кислородом». 

Не отменяются и процедуры для постояльцев: электро-, светолечение и массажи. А ещё здесь пятиразовое питание и почти домашние условия, в комнате – по два человека. Так уже бывшие пациенты с COVID-19 проведут две недели. 

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Борьба с коронавирусом – это не только госпитализация, но и процесс восстановления. Причём,  без таблеток и на свежем воздухе. Перепрофилировать санатории, чтобы...
 
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