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В Беларуси пациентам с коронавирусом оказывается помощь в реабилитации

27.05.2020 21:44 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Реабилитация как важный этап полного выздоровления. Речь о переболевших вирусной инфекцией. И здесь, конечно, в первую очередь внимание  самым уязвимым категориям - людям преклонного возраста и с ограниченными возможностями. После выписки, а это зачастую спустя недели, проведенные в больнице, они возвращаются к себе домой. При этом процесс восстановления не самый простой и короткий. А когда еще и в одиночестве. А ведь важно, чтобы и реабилитация проходила под наблюдением специалистов. Уделить должное внимание каждому, кто в этом особенно нуждается, - требование нашего Президента. Вне времени, это было и до эпидемии. Но теперь особенно актуально. Александр Лукашенко поручил организовать их долечивание в санаториях. Так, с 20 мая подключились центры оздоровления, которые курирует Министерство труда и соцзащиты. О работе и восстановлении сил на примере конкретного санатория - в репортаже Анастасии Бенедисюк

Реабилитация как важный этап выздоровления

Живописное место, настоящий оазис здоровья. Повсюду сосны, ели (может оттого и дышится здесь по-другому), чуть поодаль протекает река Вилия, здесь же облагороженный пруд. До этого мая на протяжении 20 лет поправлять здоровье сюда приезжали в основном люди пенсионного возраста и по социальным путевкам. Теперь  только по меднаправлению. 

Вот она, классическая реабилитация для переболевших инфекцией - на свежем воздухе и с дыхательной гимнастикой. Все-таки основной удар во время болезни получают именно легкие. Увеличить поступление кислорода в ткани - главная цель тренировок. Дышать полной грудью и трости в сторону. Оптимизма им точно не занимать. 

В Беларуси пациентам с коронавирусом оказывается помощь в реабилитации


У многих здесь схожая история. Вот Александр Солодянкин, например. Ему  92. Его пиджак украшают награды, он видел войну. Сам родом из России. В Беларусь Александра Николаевича перевезли дети 10 лет назад. В Минске мужчина живет один. Поэтому приглашение пройти реабилитацию в санатории принял с радостью. Говорит, в столь почтенном возрасте и доброе слово лечит. 

Санаторий "Вяжути" специализированный. Он изначально предназначен для пожилых и людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Создана безбарьерная среда: пандусы, удобные лифты, номера без порогов, поручни в санузлах. В комнате проживает до двух человек. Всего же сейчас здоровье здесь поправляют 35 человек. Уже завтра их ряды пополнят еще столько же. Курс реабилитации рассчитан на 14 дней. 

Всего же в системе Министерства труда и соцзащиты 4 санатория. По два в Минской и Брестской областях. Пока стартовали с центрального региона. 

Три уровня лечения и реабилитации

Вообще в Беларуси пациентам с коронавирусом оказывается всесторонняя медицинская помощь. Санатории - это только один из пунктов нашей трехуровневой системы борьбы с распространением заболевания. Понятно, главное и первостепенное  - это все-таки лечение в медучреждениях. Не менее тщательно следят за теми, кто переносит болезнь бессимптомно, наблюдается дома. На всех этапах выздоровления и реабилитации ведется строжайший контроль. 

Позаботиться об одиноких пожилых белорусах - поручение Президента

И здесь отдельное внимание одиноким старикам и инвалидам. Это отдельное поручение Президента. 

Что до процедур в санаториях, то они всесторонние. Здесь и электролечение, и светолечение, массаж. Для ослабленных после коронавирусной инфекции восстановить силы – самое главное. 

Ирина Коваль, медсестра по физиотерапии санатория "Вяжути": "У нас вся терапия, физиолечение направлено на обезболивание при нарушениях опорно-двигательной системы. Плюс еще сердечно-сосудистая. Магнит для таких простудных заболеваний снимает воспалительный процесс".

В Беларуси пациентам с коронавирусом оказывается помощь в реабилитации


В санатории предусмотрено 5-разовое питание. Важно питаться правильно и сбалансированно. Добавляют сил кислородный коктейль и фиточай. 

С таким питанием и после таких процедур, продолжает уже директор санатория, сил становится больше. Да что там, отдыхающие даже просят организовать танцпол. Работает и сарафанное радио, ежедневно формируются новые списки на заселение. И вот уже супруга Михаила Оскирко готовится сменить его. 

 
Теги: Минск
 
 
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Реабилитация как важный этап полного выздоровления. Речь о переболевших вирусной инфекцией. И здесь, конечно, в первую очередь внимание  самым уязвимым категориям...
 
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