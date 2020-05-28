ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Джокович готов играть и при пустых трибунах

28.05.2020 08:04 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сербский теннисист Новак Джокович заявил о готовности играть при пустых трибунах, пишет Essentially Sports.



Из-за пандемии коронавируса все теннисные турниры под эгидами ATP, WTA и ITF приостановлены до 13 июля. 

"Честно говоря, я не мечтаю играть при пустых трибунах. Но реальность такова, что это, скорее всего, так и будет. Если мы хотим, чтобы тур возобновился, нужно принять это, играя в условиях некоторых ограничений", - сказал Джокович.

По словам теннисиста, он выходит на корт не только для себя. "И, безусловно, игра при пустом стадионе не является идеалом", — добавил серб.

Ранее стало известно, что Джокович примет участие в серии выставочных матчей Adria Tour. Матчи пройдут 13–14 июня в Белграде, 20–21 июня — в Задаре (Хорватия), 27–28 июня — в Черногории, 3–4 июля — в Бане-Луке (Босния и Герцеговина). 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сербский теннисист Новак Джокович заявил о готовности играть при пустых трибунах, пишет Essentially Sports.
 
Новости дня
Новости
 
Леонид Заико: Лукашенко не понимает, что меняется весь мир
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.05.2020
Soligorsk News

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика