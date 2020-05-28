В Дании разработали роборуку для забора мазков на коронавирус

Источник материала: ОНТ

Датские ученые разработали роботизированную руку, предназначенную для взятия мазка изо рта пациента для проведения теста на коронавирус нового типа. Данная разработка, по словам ее авторов, призвана сократить риск заражения медиков COVID-19 при работе с пациентами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Университета Южной Дании.

Сама установка представляет собой установленный на специальной раме манипулятор, оснащенный системами компьютерного зрения, а также инструментом для взятия проб. Человеку, у которого производится забор, нужно лишь открыть рот, после чего компьютер самостоятельно определит точки, откуда следует брать мазок, аккуратно коснется горла, поместит полученный образец в пробирку и закроет ее.

Установку разработчики протестировали на себе. «Я был одним из первых, у кого робот взял мазок. Все прошло очень хорошо. Я был удивлен, насколько нежно он прикоснулся палочкой к нужной точке у меня в горле», – рассказал один из авторов разработки, профессор Университета Южной Дании Тиусиус Раджит Саваримуту.





В данный момент создатели аппарата вносят в него финальные изменения и доработки, после чего они намерены вывести как на внутренний, так и на внешний рынок.

Фото: EPA-EFE/ERDEM SAHI

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