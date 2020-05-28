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На Бали жирафа, родившегося во время пандемии, назвали Корона

28.05.2020 15:40 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На Бали жирафа, родившегося во время пандемии, назвали Корона

Родившийся во время пандемии в сафари-парке на Бали жираф получил имя Корона. Об этом в Facebook сообщили представители парка.

Животное появилось на свет еще 9 апреля. Имя жирафу выбирала министр окружающий среды и лесного хозяйства Индонезии.

Сейчас сафари-парк закрыт из-за ситуации с коронавирусом. После открытия все желающие смогут познакомиться с жирафом по имени Корона.

По последним данным, за все время в Индонезии были зафиксированы 24 538 случаев заражения COVID-19, выздоровели 6 240 человек, умерли 1 496 пациентов.

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Родившийся во время пандемии в сафари-парке на Бали жираф получил имя Корона. Об этом в Facebook сообщили представители парка. Животное появилось на свет еще 9 апреля....
 
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