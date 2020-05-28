Истории белорусов, которые победили COVID-19. Рубрика «Антивирус»

Источник материала: ОНТ

Ослабление карантина, открытие границ, новые приоритеты. Ситуация с коронавирусной инфекцией в мире, как и в нашей стране, постепенно уравновешивается. Да, случаев заражения всё ещё немало, но врачи по-прежнему с полной отдачей борются за каждую жизнь. О победах и опыте тех, кто был в списках заражённых, в нашей рубрике «Антивирус».

27 февраля 2020-го. Не только конец зимы, которой не было, но и дата, когда мы близко познакомились с коронавирусом. Именно в этот день в Беларуси был зафиксирован первый случай COVID-19. Он же – завозной. Носителем оказался студент из Ирана, которому удалось не просто победить болезнь. Он ещё стал донором плазмы. Дважды он помогал своими антителами.

Коронавируса не избежал никто в мире. Сегодня уже более 5,5 миллиона тех, кто заразился. Больше всего в США, там же самое большое количество погибших – уже 100 тысяч. 125 тысяч на четверых собрали Великобритания. Италия, Франция и Испания.

Возраст, образ жизни, социальный статус. Коварная болезнь не щадила никого. Коронавирус выявили у сына Елизаветы II – принца Чарльза, на ИВЛ оказался премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Стас Михайлов и Том Хэнкс, Борис Акунин и Пласидо Доминго заболели и выздоровели, как и ещё почти 2,5 миллиона человек в мире. И пик во многих странах уже пройден, в том числе и Беларуси. Что такое «плато»? Об этом знают не только те, кто в школе учил географию.

Болезнь до конца не изучена, поэтому для тех, кто в зоне риска, есть активная реабилитация. Как жить дальше? Этот вопрос всё чаще будут слышать психологи, ведь не все смогли приспособиться к новым условиям карантина и самоизоляции. В Беларуси не оставляют и тех, кто уже выздоровел. Ни с точки зрения медицины, ни психологически. Особенно это касается пожилых, многие из которых готовы к новой, другой жизни, ведь мир уже не будет прежним.

Все стали пересматривать приоритеты. Было всё заострено на благополучии, на деньгах. Люди планировали свою жизнь на многие годы: куда отдыхать поедут, где дети учиться будут, как всё это будет происходить, не задумывались о том, что что-то не от них зависит. Человек считал, что от него всё зависит. Особенно люди, которые были финансово обеспеченные, как говорится, успешные и в жизни, и в бизнесе, и в творчестве, но увы.

До сих пор нет вакцины от коронавируса. Есть лишь меры предосторожности и статистика. Легче переносит заболевание молодой организм, но и это не правило. Помогают врачи и уже выработанная методика. В нашей стране один из пациентов пролежал на аппарате искусственной вентиляции лёгких 39 дней. Выздоровел.

А вот ещё случай: 11 дней на ИВЛ была беременная женщина. Она родила девочку и тоже уже идёт на поправку. Кому не хочется, чтобы таких счастливых историй было больше? Ещё хочется, чтобы вирус отступил и всё закончилось хорошо. Да, кстати в случае с иранским студентом сработала славянская мудрость – до свадьбы заживёт. Недавно парень женился на белоруске.

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