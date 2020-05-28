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Бостонский марафон отменен впервые за 124-летнюю историю. Он будет проведен в виртуальном формате

28.05.2020 22:54 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Власти Бостона приняли решение отменить ежегодный Бостонский марафон, который проводится 124 года без перерыва.

Изначально марафон должен был пройти 20 апреля, но позже из-за пандемии коронавируса был перенесен на 14 сентября.

Теперь организаторы и власти города решили полностью отменить соревнования и провести марафон в виртуальном формате.Всем участникам вернут деньги за внесенные ранее взносы.

В начале сентября будет проведен ряд виртуальных мероприятий, связанных с марафоном. Участники виртуального забега должны будут преодолеть 42 километра в течении шести часов и предоставить доказательства результатов организаторам.

Все участники виртуального забега получат памятные призы.

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Власти Бостона приняли решение отменить ежегодный Бостонский марафон, который проводится 124 года без перерыва.
 
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