ВОЗ: «Власти Беларуси сами решают, какие действия предпринять и, в частности, что делать с чемпионатом по футболу»

Источник материала: Tribuna.com

ВОЗ ответила на запрос Tribuna.com по поводу проведения чемпионата Беларуси во время пандемии коронавируса.

- ВОЗ настаивает на остановке массовых и спортивных мероприятий. В Беларуси они все равно проводятся. Какова реакция организации? Обращался ли ВОЗ в ?

– ВОЗ не всегда рекомендует, чтобы все массовые мероприятия были отменены. Поскольку каждое международное массовое мероприятие отличается, факторы, которые следует учитывать при определении необходимости отмены мероприятия, также могут различаться. Любое решение об изменении запланированного международного мероприятия должно основываться на тщательной оценке рисков и способов управления ими, а также уровня планирования мероприятий. В оценке должны участвовать все заинтересованные стороны, участвующие в мероприятии, и, в частности, органы здравоохранения, где должно состояться мероприятие. Эти органы власти и заинтересованные стороны более информированы, чтобы оценить уровень опасности, который данное мероприятие может оказать на местную систему здравоохранения и службу скорой помощи, и приемлем ли этот уровень опасности в текущей ситуации.

По мнению ВОЗ, всем странам, в которых распространяется коронавирус, следует серьезно рассмотреть вопрос о переносе или отмене массовых мероприятий и поддерживать практику социального дистанцирования.

ВОЗ не поддерживала прямого контакта с АБФФ, но мы работали вместе с белорусскими властями, оказывая им поддержку в борьбе с COVID-19.

- У футболистов высшей и первой лиги есть подозрение на коронавирус? Какие действия сейчас необходимы? Перенос матчей конкретных команд? Остановка чемпионата?

– ВОЗ рекомендует ряд мер, включая тестирование, отслеживание контактов, изоляцию игроков, у которых выявлен коронавирус, качественную помощь для тех, кто в ней нуждается, и социальное дистанцирование. Каждая страна решает, какие действия предпринять, исходя из их собственной ситуации, контекста и зависимости от стадий вспышки. ВОЗ не имеет полномочий для обеспечения каких-либо мер; наша роль заключается в том, чтобы направлять рекомендации, консультировать на основании фактических данных.

Таким образом, власти Беларуси сами решают, какие действия предпринять и, в частности, что делать с чемпионатом по футболу , – говорится в ответе.

Отметим, что запрос был направлен в ВОЗ 11 мая.

В Беларуси на сегодняшний день 39 858 случаев , умерли 219 пациентов, выздоровели и выписаны 16 660 человек.

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