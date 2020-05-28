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«Статистика намного хуже»: по иностранным СМИ разошлась статья про коронавирус в Беларуси

29.05.2020 06:36 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Издание AFP выпустило текст о волонтерах, спасающих медперсонал и больницы во время эпидемии в Беларуси. Этот же материал появился на сайтах и у ряда других СМИ (Daily Times, International Business Time, France24, Digital Journal и так далее). Мы приводим полный перевод статьи: возможно, все, что написано ниже, вам уже известно, но всегда интересно увидеть, как иностранная пресса рассказывает своим читателям о том, что происходит у нас.

«Молодые люди в темных толстовках и спортивных костюмах по цепочке передают друг другу черные мешки со склада, чтобы сложить их в автомобиле. Эти беларуские волонтеры взялись бесплатно возить в больницы столь нужные СИЗ, поскольку власти бывшего советского государства преуменьшают масштабы эпидемии коронавируса. С самого начала пандемии Беларусь выделялась отсутствием официальной реакции [на вирус], так как президент Александр Лукашенко не раз оспаривал угрозу инфекции. 

Волонтеры инициативы #ByCovid19 доставляют мешки с защитными костюмами и масками в больницу в маленьком городке Червень, примерно в 60 километрах от Минска. Перед больницей медики в белом распаковывают мешки и укладывают содержимое в тележку. «Сейчас у нас достаточно средств индивидуальной защиты, – говорит главная медсестра больницы Наталья Сычева, получая припасы. – Но кто знает, как изменится ситуация и на сколько нам этого хватит. Поэтому нам нужны запасы как минимум на две недели».

В стране с населением около 9,5 миллиона человек наблюдается масштабная эпидемия коронавируса. Ко вторнику число выявленных случаев достигло 37144, а смертей – 204. Но настоящие цифры могут быть выше, говорит 33-летний Андрей Ткачев, один из координаторов #ByCovid19. «К сожалению, статистика от больниц очень печальная. И она отличается от того, что публикуется официально: она намного хуже», – говорит он.

Лукашенко назвал страх по поводу вируса «психозом», советуя такие сомнительные меры для профилактики, как питье водки и походы в бани. Он не отменял массовых мероприятий, включая футбольные матчи. 9 мая он организовал ежегодный военный парад в честь победы Советского Союза во Второй мировой войне, в котором участвовало около пяти тысяч военнослужащих. На парад пришли ветераны, некоторые – без масок.

Столкнувшись с отрицанием [проблемы] со стороны государства, добровольцы взяли все в свои руки, собрали деньги и закупили материалы для больниц. Хотя беларуские власти часто подавляют деятельность неправительственных организаций, в этот раз они хотя бы оказали молчаливую поддержку.

Проект #ByCovid19 был создан в конце марта в соцсетях. Он получает заявки на оказание помощи от медиков по всей стране и пытается удовлетворить запросы сбором денег в онлайне. По словам участников инициативы, за два месяца удалось собрать более 250 тысяч долларов пожертвований и осуществить поставки в 150 медучреждений. Оборудование, которое развозят волонтеры #ByCovid19, включает в себя термометры, ультрафиолетовые лампы для дезинфекции, а также защитные лицевые щитки, бесплатно вырезанные лазером сотрудниками одной из минских компаний. «Они не предназначены для применения в медицинских целях, но сейчас сложная ситуация, и мы хотим хоть как-то помочь нашим медикам, чтобы они могли себя защитить», – говорит Анна Добровская, директор компании «Далисия» (производит пластиковые материалы).

Более 1,5 тысячи волонтеров трудятся над тем, чтобы обработать сотни запросов о помощи и организовать доставку. «На глазах у некоторых медиков проступали слезы, потому что нам на самом деле удалось очень быстро выполнить поставки», – говорит Ткачев. Он критикует бюрократию в беларуском Министерстве здравоохранения, подчеркивая, что волонтеры могли бы снабжать больницы всем необходимым гораздо быстрее. Тем не менее, группа #ByCovid19 работает по согласованию с властями.

Некоторые донаты в пользу #ByCovid19 поступают от большой беларуской диаспоры, работающей за границей из-за экономических сложностей дома. 34-летний Андрей Стрижак, один из координаторов проекта, говорит, что часть поставок идет через посольства Беларуси в Польше и Литве. «Мы тесно сотрудничаем с Министерством иностранных дел и Министерством здравоохранения», – объясняет он. По его словам, волонтерская инициатива не хочет заменить официальные структуры: она лишь закрывает дыры в системе. «Если ваш дом горит, вы не просто сидите в ожидании пожарных, финансируемых вашими налогами. Вы начинаете тушить огонь водой, – продолжает Стрижак. – Это то, что мы прямо сейчас и делаем».

 
Теги: Минск
 
 
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Издание AFP выпустило текст о волонтерах, спасающих медперсонал и больницы во время эпидемии в Беларуси. Этот же материал появился на сайтах и у ряда других СМИ (Daily...
 
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