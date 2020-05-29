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ООН: Из-за коронавируса 14 миллионов жителей Латинской Америки уже на грани голода

29.05.2020 08:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Из-за негативных последствий пандемии COVID-19 в Латинской Америке на грани голода находятся как минимум 14 миллионов человек.



Об этом заявили во Всемирной продовольственной программе ООН (UN WFP), информирует AP.

"Всемирная продовольственная программа ООН предупреждает, что в Латинской Америке на грани голода находятся по меньшей мере 14 миллионов людей, поскольку пандемия коронавирус, что продолжается, закрывает людей в своих домах, лишает работы и калечит экономику", - говорится в сообщении.

В 2019 году 3,4 миллиона человек получили серьезные пищевые проблемы. Это число может увеличиться в четыре раза в одном из наиболее уязвимых регионов мира, согласно новым прогнозам UNWFP.

"Мы переходим к очень сложной стадии", - сказал Мигель Баррето, региональный директор UNWFP в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. "Это то, что мы называем пандемией голода", - добавил Баррето.


Признаки голода уже ощущаются по всему региону, где бедные граждане пренебрегают карантинными ограничениями, ради поисков денег и продуктов. Многие из тех, кто голодает, — неофициальные работники, которые составляют значительную часть рабочей силы в странах Латинской Америки, и люди, которые потеряли работу в условиях неожиданного экономического спада.

Как сообщалось, общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в мире сейчас составляет 5 905 415 человек. Всего в мире от коронавирусной болезни умерли 362 024 человека. Выздоровели - 2 579 691 человек.
 
 
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Из-за негативных последствий пандемии COVID-19 в Латинской Америке на грани голода находятся как минимум 14 миллионов человек.
 
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