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Литва не будет останавливать всю экономику в случае второй волны коронавируса

29.05.2020 09:44 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Литвы. Литва не намерена останавливать всю экономику в случае второй волны коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны.

Литва не будет останавливать всю экономику в случае второй волны коронавируса

По его словам, вводить такие же жесткие ограничения экономической деятельности по всей стране, какие были применены в марте, больше не планируется. Необходимая работа будет вестись с отдельными очагами заболеваний, иными словами – точечно.

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Напомним, из-за карантина, который ввели в Литве 16 марта, свою деятельность приостановили десятки предприятий. Работу потеряли сотни граждан.

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Новости Литвы. Литва не намерена останавливать всю экономику в случае второй волны коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее...
 
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