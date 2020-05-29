ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белорусы требовали отправить в отставку министра образования. Что им ответили?

29.05.2020 10:13 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

За то, чтобы Игорь Карпенко покинул министерское кресло, подписалось более 5 тысяч человек.


Фото: tut.by
 
Напомним, люди считали, что «министр образования Игорь Карпенко не справился с проблемами, возникшими в результате пандемии коронавируса». И поэтому должен уйти, пишет blizko.by 

Авторы обращения называли нерешенные Игорем Карпенко проблемы в сфере образования.
 
На их взгляд, министру не удалось организовать дистанционное обучение для учеников и студентов, он не смог обеспечить безопасность школьников, студентов, учителей и учителей (многим старше 60 лет), отменив или отложив занятия.

 
Кроме того, по мнению подписантов политика Министерства образования увеличила нагрузку на учителей в два раза, так как утром необходимо учить тех учеников, которые пришли на занятия, а вечером проверять классную и домашнюю работу тех учеников, которые выполняют задания дома. В то же время зарплата учителей осталась на прежнем уровне.
 
Также в «вину» Карпенко вменялось и то, что Министерство образования не имеет четкой позиции по организации образовательного процесса и его действия напоминают «шатания»:
 
— Инструкция проводить аттестацию школьников за три четверти, со сложением средних баллов за три четверти и делением общего балла на четыре (для тех, кто не ходит в школу из-за самоизоляции) в, считаем, является дискриминационной по отношению к школьникам. И является идеологической, чтобы подтолкнуть родителей отправлять детей на занятия, — упрекали министра подписанты.
 
Было в той петиции и еще несколько пунктов. 
 
Но судя по ответу, который прислал начальник Главного управления кадровой политики и организационно-аналитической работы Министерства образования Владимир Зданович, «приведенные в обращении доводы не являются обоснованными».
 


Сам ответ занял три страницы. Цитировать все не будем, целиком почитать его можно здесь. Остановимся на наиболее важном, на наш взгляд.  В ответе, в написано, что дистанционное обучение в средних школах страны не предусмотрено. Кроме того, подчеркивается, что все ученики будут аттестованы по итогам учебного года. И самое главное: работа учреждений образования при необходимости может быть скорректирована, но после рекомендаций Минздрава.
 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За то, чтобы Игорь Карпенко покинул министерское кресло, подписалось более 5 тысяч человек.
 
Новости дня
Новости
 
Норвегия заявила о бесполезности введения карантина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
29.05.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика