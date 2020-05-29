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Норвегия заявила о бесполезности введения карантина

29.05.2020 09:44 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Норвегии. Норвегия заявила о бесполезности карантина, введенного в стране в связи с пандемией коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К такому выводу власти пришли после анализа сведений о количестве инфицированных COVID-19.

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Норвегия заявила о бесполезности введения карантина

Выяснилось, что карантин фактически никак не сказался на заболеваемости. Основываясь на этих данных, директор Норвежского института общественного здравоохранения заявила, что страна могла обойтись без жестких ограничений и закрытия государственных границ. Вместо этого необходимо было соблюдать лишь меры предосторожности.

Норвегия заявила о бесполезности введения карантина

Карантин нанес серьезный удар по экономике, а также сфере образования, так как школы оказались недостаточно готовы к переходу на дистанционный режим обучения.

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Новости Норвегии. Норвегия заявила о бесполезности карантина, введенного в стране в связи с пандемией коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К...
 
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