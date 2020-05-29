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Капский о задаче выйти в группу ЛЕ: «Естественно. Как можно не ставить перед собой максимальные цели?»
29.05.2020 09:58 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель правления БАТЭ Андрей Капский в интервью
– В связи со всем этим вы явно пристальнее обычного следите за новостями о еврокубках.
– Верю, все будет хорошо. Мы не обращаем внимания на слухи – оперируем только источниками из
– В любом случае, попасть в группу сейчас очень сложно. Если не получится, может ли это ударить по финансовой «подушке» БАТЭ?
– Мы облегчили себе путь за счет удачного выступления в Кубке Беларуси: начнем со второго квалификационного раунда Лиги Европы. Но мотивация у команды сильна. И, думаю, к тому времени каждый из наших 22 игроков основной обоймы оправится от болячек. На мой взгляд, в этом году у нас неплохая длина скамейки, и она равноценная.
– Ставите задачу выхода в группу?
– Естественно. Как можно не ставить перед собой максимальные цели? Зачем тогда вообще этим заниматься?
– При каких условиях назовете этот сезон успешным для основной команды?
– В воскресенье и ребятам сказал, что в смысле достижения целей, которые нужно выполнить, мы сделали только первый шаг из трех.
– Остались группа
– Да. Считаю, для команды созданы все условия, а подбор игроков позволяет ставить такие задачи.
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Капский о задаче выйти в группу ЛЕ: «Естественно. Как можно не ставить перед собой максимальные цели?»
Председатель правления БАТЭ Андрей Капский в интервью «Прессболу» рассказал о подготовке команды к еврокубкам в условиях пандемии коронавируса.
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