Капский о задаче выйти в группу ЛЕ: «Естественно. Как можно не ставить перед собой максимальные цели?»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель правления БАТЭ Андрей Капский в интервью рассказал о подготовке команды к еврокубкам в условиях пандемии коронавируса.

– В связи со всем этим вы явно пристальнее обычного следите за новостями о еврокубках.

– Верю, все будет хорошо. Мы не обращаем внимания на слухи – оперируем только источниками из . На сегодня информация такова, что будет полноценная квалификация. Имеется несколько вариантов развития событий в зависимости от того, когда завершатся национальные чемпионаты и еврокубковый сезон-2019/20. Впрочем, на одном из ближайших исполкомов УЕФА эти вопросы обсудят – и ясности станет больше.

– В любом случае, попасть в группу сейчас очень сложно. Если не получится, может ли это ударить по финансовой «подушке» БАТЭ?

– Мы облегчили себе путь за счет удачного выступления в Кубке Беларуси: начнем со второго квалификационного раунда Лиги Европы. Но мотивация у команды сильна. И, думаю, к тому времени каждый из наших 22 игроков основной обоймы оправится от болячек. На мой взгляд, в этом году у нас неплохая длина скамейки, и она равноценная.

– Ставите задачу выхода в группу?

– Естественно. Как можно не ставить перед собой максимальные цели? Зачем тогда вообще этим заниматься?

– При каких условиях назовете этот сезон успешным для основной команды?

– В воскресенье и ребятам сказал, что в смысле достижения целей, которые нужно выполнить, мы сделали только первый шаг из трех.

– Остались группа и золото чемпионата?

– Да. Считаю, для команды созданы все условия, а подбор игроков позволяет ставить такие задачи.

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