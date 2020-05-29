ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Капский о задаче выйти в группу ЛЕ: «Естественно. Как можно не ставить перед собой максимальные цели?»

29.05.2020 09:58 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Председатель правления БАТЭ Андрей Капский в интервью «Прессболу» рассказал о подготовке команды к еврокубкам в условиях пандемии коронавируса.

– В связи со всем этим вы явно пристальнее обычного следите за новостями о еврокубках.

– Верю, все будет хорошо. Мы не обращаем внимания на слухи – оперируем только источниками из УЕФА. На сегодня информация такова, что будет полноценная квалификация. Имеется несколько вариантов развития событий в зависимости от того, когда завершатся национальные чемпионаты и еврокубковый сезон-2019/20. Впрочем, на одном из ближайших исполкомов УЕФА эти вопросы обсудят – и ясности станет больше.

– В любом случае, попасть в группу сейчас очень сложно. Если не получится, может ли это ударить по финансовой «подушке» БАТЭ?

– Мы облегчили себе путь за счет удачного выступления в Кубке Беларуси: начнем со второго квалификационного раунда Лиги Европы. Но мотивация у команды сильна. И, думаю, к тому времени каждый из наших 22 игроков основной обоймы оправится от болячек. На мой взгляд, в этом году у нас неплохая длина скамейки, и она равноценная.

– Ставите задачу выхода в группу?

– Естественно. Как можно не ставить перед собой максимальные цели? Зачем тогда вообще этим заниматься?  

– При каких условиях назовете этот сезон успешным для основной команды?

– В воскресенье и ребятам сказал, что в смысле достижения целей, которые нужно выполнить, мы сделали только первый шаг из трех.

– Остались группа Лиги Европы и золото чемпионата?

– Да. Считаю, для команды созданы все условия, а подбор игроков позволяет ставить такие задачи.

Высокие коэффициенты на матчи чемпионата Беларуси здесь

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель правления БАТЭ Андрей Капский в интервью «Прессболу» рассказал о подготовке команды к еврокубкам в условиях пандемии коронавируса.
 
Новости дня
Новости
 
Львы едва не растерзали работницу зоопарка в Австралии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
29.05.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика