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В Саудовской Аравии вновь откроют более 90 тысяч мечетей

29.05.2020 09:50 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Саудовской Аравии вновь откроют более 90 тысяч мечетей

31 мая более 90 тысяч молельных домов и мечетей в Саудовской Аравии будут вновь открыты на рассветную молитву. Ранее они были закрыты из-за ситуации с коронавирусом. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление саудовского министерства по исламским делам.

Заявление министерства было сопровождено снимками того, как в мечетях проводят дезинфекцию ковров.

Уточняется, что присутствие во время молитв детей и пожилых людей назвали нежелательным. На службу можно приходить только в масках, обязательно сохранение дистанции между людьми в два метра – для этого на коврах были сделаны специальные отметки. В мечетях можно собираться лишь за 20 минут до начала службы, закрываться же они будут через 20 минут после окончания молитвы.

По последним данным, за все время в Саудовской Аравии зафиксированы 80 185 случаев заражения COVID-19, выздоровели 54 553 человека, умер 441 пациент.

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31 мая более 90 тысяч молельных домов и мечетей в Саудовской Аравии будут вновь открыты на рассветную молитву. Ранее они были закрыты из-за ситуации с коронавирусом....
 
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