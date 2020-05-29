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Бостонский марафон отменили из-за пандемии, впервые за 124 года

29.05.2020 12:58 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Бостонский марафон отменили из-за пандемии, впервые за 124 года

Впервые за 124 года Бостонский марафон – один из старейших и самых престижных в мире – отменен!

Решение принял мэр города. Изначально забег должен был состояться 20 апреля, но из-за коронавируса его перенесли на сентябрь. А теперь решили и вовсе отменить.

Правда, приятные новости для любителей длинных дистанций всё же есть. Организаторы придумали альтернативу – провести марафон в виртуальном формате. Участники должны будут подтвердить, что они самостоятельно пробежали нужную дистанцию, после чего все спортсмены получат официальную программу Бостонского марафона, футболку участника, нагрудник бегуна и медаль.

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Впервые за 124 года Бостонский марафон – один из старейших и самых престижных в мире – отменен! Решение принял мэр города. Изначально забег должен был состояться 20...
 
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