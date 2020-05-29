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Лукашенко: болезнь в пандемии коронавируса занимает половину, остальное - политика
29.05.2020 13:00 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко 29 мая посещает Минский тракторный завод. Он не только ознакомился с новой техникой, но и пообщался с коллективом,
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