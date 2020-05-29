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Лукашенко: болезнь в пандемии коронавируса занимает половину, остальное - политика

29.05.2020 13:00 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 29 мая посещает Минский тракторный завод. Он не только ознакомился с новой техникой, но и пообщался с коллективом, сообщает пресс-служба президент. Коротко расскажем, о чем шла речь.


Фото: пресс-служба президента Беларуси
  • Президент отметил правильность принятого в стране решения не останавливать в нынешней ситуации производства. «На богатом Западе уже дикая безработица, люди кастрюлями барабанят. Слава богу, что мы этого избежали, не закрылись», — сказал он.
  • Было отмечено, что в настоящее время МТЗ работает устойчиво, есть даже вакансии. «То, что я говорил. Нам не надо торопиться, с вертолета деньги разбрасывать. Есть рабочие места», — заметил президент.
  • Президент акцентировал внимание на то, что выделение средств тем или иным предприятиям возможно только под конкретные выгодные проекты и контракты, и на небольшой срок. «Просто разбрасывать деньги никто не будет», — подчеркнул он.
  • Лукашенко выразил мнение, что болезнь в пандемии коронавируса занимает половину, остальное — политика. «Я по-прежнему придерживаюсь одного принципа: это больше, чем болезнь. Болезнь занимает половину, может, и меньше. Все остальное — это политика», — сказал он.
 
 
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Президент отметил правильность принятого в стране решения не останавливать в нынешней ситуации производства. «На богатом Западе уже дикая безработица, люди...
 
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