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Лукашенко: На богатом Западе – дикая безработица, мы этого избежали

29.05.2020 12:54 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко 29 мая посещает Минский тракторный завод, где его знакомят с развитием предприятия и холдинга в целом.

«На богатом Западе уже дикая безработица, люди кастрюлями барабанят. Слава богу, что мы этого избежали, не закрылись», - сказал белорусский официальный лидер.

По его мнению, коронавирус - «это больше, чем болезнь». «Болезнь занимает половину, может, и меньше. Все остальное - это политика», - сказал Лукашенко.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения отнесла Беларусь к числу лидеров по количеству заболевших коронавирусом.

Главе государства также в целом доложили о работе как головного предприятия, так и других, входящих в холдинг, планах по развитию производства, ведущихся разработках, в том числе в сфере точного земледелия. По данным властей, МТЗ сейчас работает устойчиво, есть даже вакансии.

Как рассказал генеральный директор МТЗ Виталий Вовк, на предприятии ведутся разработки, которые позволят выйти на освоение беспилотного трактора к 2030 году.

«То, что я говорил. Нам не надо торопиться, с вертолета деньги разбрасывать. Есть рабочие места», - считает Лукашенко.

Наказ главы Беларуси следующий: не только производить продукцию, но и делать это качественно, тогда и не будет проблем с продажей, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

 
 
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Александр Лукашенко 29 мая посещает Минский тракторный завод, где его знакомят с развитием предприятия и холдинга в целом.
 
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