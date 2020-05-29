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Александр Лукашенко: всё-таки женщины у нас крепкие люди. Хоть меня там полощут по чём попало, но в рамках закона, ничего не нарушают
29.05.2020 21:06 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По обилию тем в информпространстве с коронавирусом может сравниться разве что электоральная кампания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
9 августа нам предстоит выбрать главу государства. Сейчас же потенциальные претенденты на должность номер один собирают подписи, чтобы иметь право баллотироваться.
А правда ли, что одному из альтернативных кандидатов вы еще до начала предвыборной кампании предлагали должность премьер-министра? И в продолжение этого вопроса: кому из участников, которые сейчас собирают подписи по выдвижению в кандидаты в президенты, вы симпатизируете? Если такие симпатии, конечно, имеются.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И вот эти мужики там уже позаявляли. Вот видите, говорит, что премьер-министром он уже… Идет, борется за президентское кресло, а готов быть премьер-министром (раз так говорит, значит, уже готов быть им).
Ну уж пошел, так борись. Борись, но по закону. И мне в этом плане больше симпатизируют женщины. Они как-то тихо, спокойно собирают эти подписи.
А уже коль ты затронул, Ярослав, эту тему: сегодня мне пресс-секретарь положила на стол материалы из России. Я обратил внимание на статью в «Коммерсанте». Якобы интервью берут у одного шелудивого, иначе не назовешь, который тут ходит, кричит по Минску больше, да и в других городах.
Но мы знаем, на чьих машинах он ездит, по 12 этих автомобилей. Мы знаем, кто его финансирует. Мы знаем, откуда он приехал, какое у него гражданство и прочее. Мы все это знаем. Придет время… Да я уже смотрю, по интернету мне дают информацию, уже наши люди увидели.
Смотрю на эту статью, и уже уши торчат у этого человека. Он даже не кандидат в президенты, за жену там радеет. Понимает же, что за жену никто не проголосует в Беларуси.
Поэтому я смотрю и думаю: все-таки женщины у нас – не в обиду нам – крепкие люди. Хоть они альтернативные мне кандидаты, меня там полощут по чем попало, но в рамках закона. Они ничего не нарушают, и подписей они собрали больше, чем эти мужики, которые гвалтом кричат.
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Александр Лукашенко: всё-таки женщины у нас крепкие люди. Хоть меня там полощут по чём попало, но в рамках закона, ничего не нарушают
Новости Беларуси. По обилию тем в информпространстве с коронавирусом может сравниться разве что электоральная кампания, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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