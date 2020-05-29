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Александр Лукашенко: всё-таки женщины у нас крепкие люди. Хоть меня там полощут по чём попало, но в рамках закона, ничего не нарушают

29.05.2020 21:06 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. По обилию тем в информпространстве с коронавирусом может сравниться разве что электоральная кампания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

9 августа нам предстоит выбрать главу государства. Сейчас же потенциальные претенденты на должность номер один собирают подписи, чтобы иметь право баллотироваться.

Александр Лукашенко: всё-таки женщины у нас крепкие люди. Хоть меня там полощут по чём попало, но в рамках закона, ничего не нарушают

А правда ли, что одному из альтернативных кандидатов вы еще до начала предвыборной кампании предлагали должность премьер-министра? И в продолжение этого вопроса: кому из участников, которые сейчас собирают подписи по выдвижению в кандидаты в президенты, вы симпатизируете? Если такие симпатии, конечно, имеются.

Александр Лукашенко: всё-таки женщины у нас крепкие люди. Хоть меня там полощут по чём попало, но в рамках закона, ничего не нарушают

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Знаете что, не зная кандидатов, мне больше всего нравится? Вот мужики там, извините меня, кипиш подняли – где-то кто-то ходит, кричит – рисковые люди. Я бы на их месте с милицией поаккуратнее был. А это же корпоративный народ. И потом, найдет возможность, так ответит. Мне уже нелегко приходится, сдерживая их, потому что нарываются на провокацию. Провокация – это лучшая реклама, они это так понимают.

И вот эти мужики там уже позаявляли. Вот видите, говорит, что премьер-министром он уже… Идет, борется за президентское кресло, а готов быть премьер-министром (раз так говорит, значит, уже готов быть им).

Александр Лукашенко: банкир сделал заявление, что ему якобы до выборов предлагали должность премьер-министра. Такой мелкий блеф и обман

Ну уж пошел, так борись. Борись, но по закону. И мне в этом плане больше симпатизируют женщины. Они как-то тихо, спокойно собирают эти подписи.

Александр Лукашенко: всё-таки женщины у нас крепкие люди. Хоть меня там полощут по чём попало, но в рамках закона, ничего не нарушают

А уже коль ты затронул, Ярослав, эту тему: сегодня мне пресс-секретарь положила на стол материалы из России. Я обратил внимание на статью в «Коммерсанте». Якобы интервью берут у одного шелудивого, иначе не назовешь, который тут ходит, кричит по Минску больше, да и в других городах.

Но мы знаем, на чьих машинах он ездит, по 12 этих автомобилей. Мы знаем, кто его финансирует. Мы знаем, откуда он приехал, какое у него гражданство и прочее. Мы все это знаем. Придет время… Да я уже смотрю, по интернету мне дают информацию, уже наши люди увидели.

Александр Лукашенко: всё-таки женщины у нас крепкие люди. Хоть меня там полощут по чём попало, но в рамках закона, ничего не нарушают

Смотрю на эту статью, и уже уши торчат у этого человека. Он даже не кандидат в президенты, за жену там радеет. Понимает же, что за жену никто не проголосует в Беларуси.

Александр Лукашенко: меня критикуйте за мою политику, других критикуйте, но не оскорбляйте лично, это неприемлемо

Поэтому я смотрю и думаю: все-таки женщины у нас – не в обиду нам – крепкие люди. Хоть они альтернативные мне кандидаты, меня там полощут по чем попало, но в рамках закона. Они ничего не нарушают, и подписей они собрали больше, чем эти мужики, которые гвалтом кричат.

Александр Лукашенко: всё-таки женщины у нас крепкие люди. Хоть меня там полощут по чём попало, но в рамках закона, ничего не нарушают

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Люди в материале: Александр Лукашенко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. По обилию тем в информпространстве с коронавирусом может сравниться разве что электоральная кампания, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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Александр Лукашенко: меня критикуйте за мою политику, других критикуйте, но не оскорбляйте лично, это неприемлемо
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