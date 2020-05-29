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Белорусские медики продолжают спасать пациентов с COVID-19. Как люди помогают врачам и какова ситуация с коронавирусом?

29.05.2020 21:50 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские медики продолжают спасать пациентов с COVID-19. Как люди помогают врачам и какова ситуация с коронавирусом?

Добро пожаловать обратно – к нормальной жизни! Кто-то из заболевших  отделался, как говорится, легким испугом, а у кого-то COVID-19 обострился на фоне других проблем со здоровьем. В любом случае, каждое выздоровление – на радость медикам.

И за это неравнодушные белорусы и наши зарубежные друзья не перестают помогать медработникам. В первую очередь стараются обеспечить врачей всем необходимым и обезопасить их жизни, пока те думают о своих пациентах.

Тот случай, когда жизнь разделилась на «до» и «сейчас». Почти 15 дней за Виктора дышал аппарат ИВЛ, а медики делали все возможное, чтобы вернуть пациента буквально с того света. Клиническая картина развивалась довольно быстро: температура, проблемы с дыханием. Отделение реанимации – там положительный тест на коронавирус. Плюс к этому еще и сопутствующая патология.  

Диана Протасевич, заместитель главного врача 10-й городской клинической больницы г. Минска: «Один из отягощающих моментов течения короновирусной инфекции – как сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, болезни органов дыхания, так и избыточная масса тела».

Особенно за папу переживала дочь – сама врач-реаниматолог. Как никто другой знает, что стоит за спасением жизни. Но, как говорится, хорошо то, что хорошо кончается. И таких историй с хэппи-эндом с каждым днем все больше.      

С поддержкой из Болгарии. Груз адресован медикам. В коробках – сотня защитных комплектов: халаты, очки, перчатки и маски. Все произведено на болгарских предприятиях. Изделия славятся высокой прочностью и качеством не только в стране, но и за рубежом. 

Георги Василев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Болгарии в Беларуси: «По-моему, это вовремя. Потому что наша страна в начале испытывала трудности, быстро реорганизовала производства, и мы довольны, что сейчас можем своим друзьям помочь. Это маленькая символическая помощь».

Эдуард Вальчук, главный врач Республиканского центра экстренной медицинской помощи: «Мы выражаем благодарность болгарскому народу за ту небольшую помощь, которую они оказывают нашим медикам. То, что к нам сейчас поступило, будет отдано эпидемиологам». 

Еще одна помощь «по-соседки». Уборочные тележки, микроволновые печи, принтеры, телефоны, весы – такой набор подарков пришел сотрудникам 4-й городской детской больницы от строителей – они работают как раз рядом с медучреждением. И, конечно, видят, как 24 часа в сутки больница принимает детей с различными инфекционными заболеваниями, в том числе и с COVID-19. К слову, малышей с коронавирусом сегодня здесь нет. 

Пусть дети и переносят заболевание намного легче, чем взрослые. На поправку идут одинаково все. Белорусские больницы все еще работают в режиме повышенной готовности. Но тем не менее, ситуация уже позволяет постепенно возвращать некоторые медучреждения к обычному графику. Одно из них – столичная больница скорой медицинской помощи. Сюда уже не госпитализируют пациентов с COVID-19. А врачи могут перейти к своей обычной работе. Это связано с тем, что Беларусь находится на плато по коронавирусной инфекции, и необходимости в таком количестве коек, которое создано в стране, уже нет.  

Это не единственная клиника, которая уже переходит на обычный график. К работе по профилю возвращается и столичный онкодиспансер, где на время пандемии два корпуса были инфекционными. В течение недели они полностью вернутся к своим непосредственным делам. Так, маленькими шагами, постепенно, а главное – не в ущерб чьему-то здоровью к привычной жизни возвращаются и медучреждения, и врачи, и пациенты. Но, тем не менее, расслабляться пока никто не собирается. 

Подробнее – в видеоинформации. 

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Теги: Минск
 
 
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Добро пожаловать обратно – к нормальной жизни! Кто-то из заболевших  отделался, как говорится, легким испугом, а у кого-то COVID-19 обострился на фоне других проблем...
 
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