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Россия грозит иностранным СМИ лишением аккредитации

29.05.2020 22:40 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

В России снова звучат обвинения в адрес новостного агентства Bloomberg. На этот раз грозят лишением аккредитации, если другие меры окажутся неэффективными. ТАСС цитирует члена комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России. Речь  об освещении американским агентством борьбы с коронавирусой инфекции в России. Не так давно Bloomberg пришлось менять заголовок статьи о смертности от COVID-19 в стране  по требованию российского МИД. В информационном материале было указано, что Россия по распространению коронавируса уступает лишь США, и при этом медицинским экспертам не дает покоя вопрос: "Почему тогда сообщается о столь малом числе смертей?". Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в отношении России "развернута дезинформационная кампания в контексте коронавируса". А позже  назвала "залпом фэйков" публикации в Financial Times и New York Times о якобы заниженных данных по смертности. 

МИД возмущался, что в упомянутых материалах отсутствует официальная позиция Москвы. "Не может быть такого, что, когда речь идет об объективной журналистике и готовится материал, который будет, в общем-то, разоблачать - не приводилась бы актуальная позиция российской стороны именно по этой теме, - заявляла Захарова. И сетовала - "Никогда наша информация, которая идет от первоисточника - от официальных лиц, - никогда не дается западными журналистами как она есть. Она всегда обкладывается мнениями большого количества экспертов", - конец цитаты. 

Что же тогда - в контексте официальных российских требований, отвечать на репортажи некоторых российских журналистов о ситуации с коронавирусом в Беларуси? Впрочем, журналистов, уже не имеющих аккредитации в нашей стране.

 
 
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В России снова звучат обвинения в адрес новостного агентства Bloomberg. На этот раз грозят лишением аккредитации, если другие меры окажутся неэффективными. ТАСС...
 
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