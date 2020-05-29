Трамп: США прекращают все отношения с ВОЗ

Источник материала: Tut.by

США прекращают все отношения с ВОЗ. Об этом 29 мая заявил президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС . Деньги США переведут другим организациям, которые занимаются проблемами здравоохранения.



Фото: Reuters

Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США, заявил Трамп.

Средства, которые ежегодно США перечисляли ВОЗ, Трамп обещал перенаправить в другие организации. Какие именно, он не уточнил. Ранее глава Белого дома говорил, что США перечисляют 400−500 млн долларов в год на финансирование ВОЗ, в то время как Китай — только 40 млн.

15 апреля Трамп заявил , что США приостанавливают финансирование Всемирной организации здравоохранения. Трамп обвинил ВОЗ в плохом управлении и сокрытии данных о распространении коронавируса. Якобы ВОЗ, опираясь на данные о коронавирусе из Китая, поздно приняла меры и предупредила другие страны.

«США как главный спонсор организации должны настоять на том, чтобы ВОЗ понесла всю ответственность. Одним из самых опасных решений была критика введенного США запрета на авиасообщения с Китаем и другими странами», — заявил тогда президент.

19 мая Трамп пригрозил , что США прекратят членство в организации, если та в течение 30 дней не гарантирует проведение реформ, которых требует от нее Вашингтон.