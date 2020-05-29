ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Трамп: США прекращают все отношения с ВОЗ

30.05.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

США прекращают все отношения с ВОЗ. Об этом 29 мая заявил президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС. Деньги США переведут другим организациям, которые занимаются проблемами здравоохранения.


Фото: Reuters

Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США, заявил Трамп.

Средства, которые ежегодно США перечисляли ВОЗ, Трамп обещал перенаправить в другие организации. Какие именно, он не уточнил. Ранее глава Белого дома говорил, что США перечисляют 400−500 млн долларов в год на финансирование ВОЗ, в то время как Китай — только 40 млн.

15 апреля Трамп заявил, что США приостанавливают финансирование Всемирной организации здравоохранения. Трамп обвинил ВОЗ в плохом управлении и сокрытии данных о распространении коронавируса. Якобы ВОЗ, опираясь на данные о коронавирусе из Китая, поздно приняла меры и предупредила другие страны.

«США как главный спонсор организации должны настоять на том, чтобы ВОЗ понесла всю ответственность. Одним из самых опасных решений была критика введенного США запрета на авиасообщения с Китаем и другими странами», — заявил тогда президент.

19 мая Трамп пригрозил, что США прекратят членство в организации, если та в течение 30 дней не гарантирует проведение реформ, которых требует от нее Вашингтон.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Деньги США переведут другим организациям, которые занимаются проблемами здравоохранения.
 
Новости дня
Новости
 
Белорусские медики продолжают спасать пациентов с COVID-19. Как люди помогают врачам и какова ситуация с коронавирусом?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

29.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика