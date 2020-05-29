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Трамп: США прекращают все отношения с ВОЗ
30.05.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
США прекращают все отношения с ВОЗ. Об этом 29 мая заявил президент США Дональд Трамп, сообщает
Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США, заявил Трамп.
Средства, которые ежегодно США перечисляли ВОЗ, Трамп обещал перенаправить в другие организации. Какие именно, он не уточнил. Ранее глава Белого дома говорил, что США перечисляют 400−500 млн долларов в год на финансирование ВОЗ, в то время как Китай — только 40 млн.
15 апреля Трамп
«США как главный спонсор организации должны настоять на том, чтобы ВОЗ понесла всю ответственность. Одним из самых опасных решений была критика введенного США запрета на авиасообщения с Китаем и другими странами», — заявил тогда президент.
19 мая Трамп
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Деньги США переведут другим организациям, которые занимаются проблемами здравоохранения.
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