О пандемии, жизненных принципах и предстоящих выборах. Александр Лукашенко ответил на вопросы коллектива МТЗ

Источник материала: ОНТ

На производстве Александр Лукашенко провел немало времени. Но вот в одном из цехов задержался дольше других – там Президента уже ждали работники МТЗ. Как не воспользоваться случаем, чтобы пообщаться с Главой государства, раз уж появилась такая возможность. От первого лица узнать, в том числе, и о будущем завода. Президент заверил – продавать МТЗ и другие промышленные флагманы государство не намерено. Ведь это труд нескольких поколений. Пустить предприятие с молотка, обрекая на неизвестность многотысячный коллектив, – несправедливо.

Спрашивали Главу государства и о пандемии, и о политике, и даже о симпатиях к потенциальным кандидатам на выборах. Ответ был неожиданный. А еще Александр Лукашенко рассказал заводчанам о своих жизненных принципах, которых придерживается всегда – независимо от политических кампаний.

В День рождения Минского тракторного завода Александр Лукашенко образно, но очень понятно объяснил, почему именно такие предприятия важны для суверенной страны: МТЗ вообще-то – старше независимой Беларуси. И при всей важности других вопросов и других ответов к теме не приватизации завода ради сохранения коллектива Глава государства возвращался несколько раз – для людей это самый важный вопрос. И сохранение рабочих мест актуализировалось как раз в условиях мировой пандемии. Президент честен – он в курсе, что по поводу карантина у заводчан были разные мнения.

Этот год большой мировой политики перекликается с внутренним политическим годом. Президент намекает: в это время в мире модно одним обещать денежный дождь из ниоткуда, другим – из ниоткуда его ждать. Но всё же время сейчас такое: чтобы купить что-нибудь ненужное, нужно что-то ненужное продать – и коллективы таких предприятий с историей в жертву ради мифических реформ приносить Президент не собирается.

Причём Александр Лукашенко не идеализирует белорусскую промышленность: мол, во многом отстали даже от сельского хозяйства. И через пару минут добавляет – он как Президент гордится, когда видит вереницу белорусской техники на зарубежных выставках. Тактика «высшее качество по приемлемой цене» даёт нам преимущество – и вызывает чувство зависти. Его вообще вызывает что угодно, если это – уникальное.

Президент в этот момент напомнил заводчанам все основные тезисы, которые проговаривал и во Дворце Независимости, и на других встречах с людьми – от трёхуровневой системы долечивания до простого совета мыть руки и бережно относиться к здоровью. Казалось бы, тема исчерпана – но снова спрашивают: а сейчас-то с коронавирусом что?

Под одобрительные взгляды заводчан Александр Лукашенко продолжил откровенно – о вирусных инфекциях: пошутил, мол, и сам нет-нет – да и подумает, что, может, COVID-19 подхватил? И серьезно – о личном фотографе, за здоровье которого волновались в Тelegram-каналах: спасибо за искреннюю заботу, вылечился, работает. А раз от общего числа аппаратов искусственной вентиляции лёгких задействовано было не более 10%, то зачем этот излишний карантин? Берегите себя – этого достаточно, об остальном позаботятся медики.

Вместе с падением излишних занавесов в Европе спадает и в целом паника из-за коронавируса, и на первый план выходит календарная тема 2020-го – выборы Президента. Александр Лукашенко при этом в последние месяцы, раздавая поручения на осень и далее, предпочитает добавлять – «если выберут действующего Президента». И вообще по теме выборов сложилось впечатление, Глава государства не горел желанием говорить сейчас – он и прямо сегодня заявил: сейчас время работы инициативных групп, ни агитацией, ни антиагитацией заниматься нельзя. Но спустя час откровенных ответов Президента кто-то из заводчан решается на двойной вопрос по выборам. Дальше, кстати, произошёл любопытный момент: уже следующий работник завода начал задавать вопрос – но ведь про симпатии к конкурентам Президент так и не ответил.

И в завершение Александр Лукашенко добавил: в день рождения МТЗ, возможно, ждал подарка от Главы государства в виде одобрения долгосрочной и, чего уж там, дорогостоящей стратегии развития. Но пока не время. Тем более, что подарков заводу Президент сделал уже достаточно.

Дальше тоже вопрос спорный, для кого подарок ценнее – Президенту на память вручают модель самого мощного трактора BELARUS на 466 лошадиных сил, но Александр Лукашенко обещает – сувенир займёт достойное место во Дворце Независимости. Опять же, заводу – международная реклама высшего уровня.

Уже с руководителем завода Президент ещё что-то долго обсуждал – учитывая в целом сегодняшнюю риторику, вероятно, говорили не о проблемах, а о перспективах. Они есть, особенно, если уже сегодня думать о стратегии на годы вперёд.

ФОТО: БЕЛТА

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