Светлана Калинкина: Советский Союз ожил, и мы его увидели

пише т Белсат. Светлана Калинкина признается, что ситуация вокруг распространения коронавируса напомнила ей действия властей после аварии на Чернобыльской АЭС. Пандемия коронавирусной инфекции и президентские выборы, назначенные на 9 августа, якобы вернули страну в прошлое,т Белсат.признается, что ситуация вокруг распространения коронавируса напомнила ей действия властей после аварии на Чернобыльской АЭС.





«Советский Союз поднялся, ожил, и мы его все увидели. Мы просто увидели, насколько устарела и несовременна наша власть», – высказалась ведущая «Беседы ProContra».





Возможно, это заметили обычные граждане, которым скоро придется делать свой выбор во время президентской кампании? Владимир Мацкевич считает, что единственный шанс на изменения – переустановка государства. Его коллега Виталий Цыганков в свою очередь замечает, что впервые по меньшей мере за десять лет появились люди, сомневающиеся в определенности результатов президентских выборов. Станут ли результаты голосования неожиданностью-2020?

Мнения разделились даже среди ведущих «Беседы».