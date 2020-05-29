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Светлана Калинкина: Советский Союз ожил, и мы его увидели

30.05.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

О чем спорили в большой «Беседе ProContra» со Светланой Калинкиной, Владимиром Мацкевичем и Виталием Цыганковым.

Пандемия коронавирусной инфекции и президентские выборы, назначенные на 9 августа, якобы вернули страну в прошлое, пишет Белсат. Светлана Калинкина признается, что ситуация вокруг распространения коронавируса напомнила ей действия властей после аварии на Чернобыльской АЭС.

«Советский Союз поднялся, ожил, и мы его все увидели. Мы просто увидели, насколько устарела и несовременна наша власть», – высказалась ведущая «Беседы ProContra».

Возможно, это заметили обычные граждане, которым скоро придется делать свой выбор во время президентской кампании? Владимир Мацкевич считает, что единственный шанс на изменения – переустановка государства. Его коллега Виталий Цыганков в свою очередь замечает, что впервые по меньшей мере за десять лет появились люди, сомневающиеся в определенности результатов президентских выборов. Станут ли результаты голосования неожиданностью-2020? 
Мнения разделились даже среди ведущих «Беседы».
 
 
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О чем спорили в большой «Беседе ProContra» со Светланой Калинкиной, Владимиром Мацкевичем и Виталием Цыганковым.
 
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