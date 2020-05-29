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Последние звонки прозвучали в школах, гимназиях и лицеях Беларуси
29.05.2020 22:27 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTДа, впереди у будущих абитуриентов самое напряженное время - экзамены, ЦТ. А сегодня у них последний звонок. Сегодня он прозвучал во многих школах, гимназиях и лицеях Беларуси. В этом году более 86 тысяч детей закончили 9-й класс. Свыше 56 тысяч - 11-й. Кто-то онлайн, а кто-то офлайн. При этом каждое учреждение образования решало самостоятельно, как проводить мероприятие, нужно ли торжество. Наши корреспонденты отправились понаблюдать за памятным событием и узнали способы сохранения того самого трепетного момента расставания со школьной партой.
Последние звонки прозвенели для выпускниковОбняться с одноклассниками и учителями на расстоянии и готовиться к поступлению в вуз. Часть школьников в этом году осталась без последнего звонка. Но для некоторых (как, например, в столичной гимназии) праздник смогли провести для всех и в актовом зале, и онлайн.
Элина в 2010 первоклашкой сидела на плече выпускника и давала последний звонок. Теперь на себе прочувствовала этот момент, несмотря на особенные обстоятельства.
Элина Матарас, выпускница 11 класса гимназии № 1 г. Минска: "Конечно, грустно немножко, но я считаю, что этот выпуск у нас особенный, необычный выпуск в истории нашей гимназии и всей страны. И мы постараемся сделать его таким же душевным".
Станислав Говако, выпускник 11 класса гимназии № 1 г. Минска: "Были мысли встретиться после коронавируса. Собраться вместе, когда мы уже будем не выпускниками, а студентами вузов".
День детства вместо традиционной линейки устроили в БрестеА в Брестском лицее имени Машерова сегодня устроили день детства. Вместо торжественной линейки - игры в классики и резиночки, мыльные пузыри и цветные мелки. 26 медалистов - гордость не только в теории. Дарья Радыгина, к примеру, уже создала свое приложение для мобильного телефона. В интерактивном каталоге информация о достопримечательностях Бреста, а также словарь религиозных терминов.
Рододендроны возле лицея - память о выпуске. Благодаря традиции здесь становится краше из года в год.
Наталья Калиновская, директор Брестского областного лицея имени П. М. Машерова: "Решили подарить детям праздник, конечно, с сохранением всех эпидемиологических норм, чтобы наши дети сохранили здоровье и в то же время были психологически настроены на позитив".
Кстати, о позитиве. Накануне мне прислала вот такое фото выпускница, с которой мы 10 лет назад давали последний звонок. Уж этот белый костюм. Привет большой 33-й школе Бреста. Тогда этот ритуал, казалось, не сможет отменить даже плохая погода. Но сегодня мы живем в другой реальности. Привет, Вероника! Как у вас сегодня праздник прошел?
Минобразования рекомендует провести торжественную выдачу аттестатовИ если формат линейки и в принципе ее проведение каждая школа выбирала самостоятельно, то попрощаться со школьной скамьей после экзаменов выпускники смогут традиционно: девушки в красивых вечерних платьях, а парни в строгих костюмах.
Александр Кадлубай, замминистра образования Беларуси: "Основная масса последние звонки не проводит. Нет востребованности в этом году на проведение данного мероприятия. Что касается торжественной обстановки вручения документа об образовании, все учреждения образования должны эти мероприятия провести".
Верная дорога к будущей профессииУже в понедельник выпускники начнут проходить последние школьные испытания. Те, кто сейчас сидит дома из-за коронавируса, экзамены сдавать не будут. Им выставят годовые оценки. А 25 июня стартует централизованное тестирование. Поэтому осталось совсем немного времени, чтобы прислушаться к себе и выбрать верную дорогу к будущей профессии.
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Да, впереди у будущих абитуриентов самое напряженное время - экзамены, ЦТ. А сегодня у них последний звонок. Сегодня он прозвучал во многих школах, гимназиях и...
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