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Российский город Саянск стал свободным от коронавируса
29.05.2020 22:12 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTВ мире еще осталось место, где не зарегистрированы случаи коронавируса. Это Саянск - российский город в Иркутской области. Мэр города Олег Боровский отказался вводить карантин и закрывать границы. Несмотря на это, никто из местных жителей не заразился. За время пандемии 296 пациентов были на изоляции. Около 2 тысяч анализов проверили на наличие COVID-19. Все тесты отрицательные.
Олег Боровский, мэр Саянска (Россия): "Когда в России объявили карантин и неделю нерабочей, мы это восприняли. И я как мэр поступал жестко. Мы все закрыли, никто не работал, все соблюдали режим. Но когда выступил президент и сказал, что продлевает режим этот до 1 мая, я понял тогда, что наш малый бизнес накроется медным тазом, мягко выражаясь. Я понимал, что это серьезный шаг, но люди есть люди, а я мэр этого города. Они меня выбрали, чтобы я их защищал".
Как живет город, который стал COVID FREE? Можно ли поднять экономику во время пандемии? Мнение мэра Саянска Олега Боровского смотрите в воскресенье в "Главном эфире".
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В мире еще осталось место, где не зарегистрированы случаи коронавируса. Это Саянск - российский город в Иркутской области. Мэр города Олег Боровский отказался...
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