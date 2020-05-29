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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Российский город Саянск стал свободным от коронавируса В мире еще осталось место, где не зарегистрированы случаи коронавируса. Это Саянск - российский город в Иркутской области. Мэр города Олег Боровский отказался...

В мире еще осталось место, где не зарегистрированы случаи коронавируса. Это Саянск - российский город в Иркутской области. Мэр города Олег Боровский отказался вводить карантин и закрывать границы. Несмотря на это, никто из местных жителей не заразился. За время пандемии 296 пациентов были на изоляции. Около 2 тысяч анализов проверили на наличие COVID-19. Все тесты отрицательные.Как живет город, который стал COVID FREE? Можно ли поднять экономику во время пандемии? Мнение мэра Саянска Олега Боровского смотрите в воскресенье в "Главном эфире".