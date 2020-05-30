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Подорожает ли доллар в июне и что ждет белорусский рубль

30.05.2020 07:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В мае по отношению к белорусскому рублю подешевела лишь одна валюта из корзины — доллар, и то всего на 0,18%. Евро и российский рубль подорожали, что сказалось и на поведение валютной корзины в целом — она выросла на 1,7%. FINANCE.TUT.BY спросил у экспертов, что будет происходить с курсами валют в июне и чего ожидать.


Фото: Александра Квиткевич

«Валютную часть своих сбережений логично разделить между долларом и евро и в таком виде держать»

Стоимость белорусской валютной корзины за месяц увеличилась на 1,7%. Старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб говорит, на это существенное влияние оказало то, что происходило на внешних рынках.

— На внешних валютных рынках в мае можно выделить две основные тенденции: первая — рост евро к доллару, вторая — сильное восстановление после предыдущего падения российского рубля. За месяц пара евро/доллар выросла с 1,0880 до 1, 1110 или на 2,1%. Это связано с достаточно печальными результатами работы американской экономики, которая оказалась даже хуже европейской, — констатирует аналитик. — При этом за месяц довольно серьезно восстановилась нефть после падения в апреле. Нефть марки Brent выросла с приблизительно 27 до 35 долларов за баррель. На этом фоне рос российский рубль. Доллар в России за месяц подешевел с 72,7 до 70,7 рубля или на 2,8%. Евро подешевел скромнее — с 79,1 до 78,5 или 0,8%.

В результате, к белорусскому рублю подешевел лишь доллар и то незначительно — на 0,18%. Евро и российский рубль выросли. Евро — на 1,95%, а российский рубль — на 2,74%.

— В июне может продолжиться тенденция дальнейшего снижения доллара на мировых рынках, — предполагает эксперт. — Кроме того, может продолжить дорожать нефть, а вслед за ней будет расти и российский рубль. К концу месяца доллар, вероятнее всего, сильно не изменится, останется вблизи 2,41 рубля. Евро может вырасти до 2,73, а российский рубль может подорожать до 3,5 белорусского рубля за 100 российских.

Но несмотря на то, что российский рубль и евро растут, Вадим Иосуб придерживается мнения, что не стоит их сейчас скупать. Потому что можно прогадать.

— На самом деле доллар и евро в разные периоды могут торговаться стабильно — есть периоды, когда доллар растет, есть когда евро. Поэтому валютную часть своих сбережений логично разделить между долларом и евро и в таком виде держать. Если есть свободные рубли и желание приобрести на них валюту, то разумнее всего на половину взять евро, а на вторую половину — доллар, — говорит аналитик. — Не стоит отдавать предпочтение и российскому рублю для долгосрочного хранения сбережений, опираясь на его нынешний рост. У российского рубля рисков гораздо больше, чем у доллара и евро. И, мне кажется, хранить валютную часть сбережений логично в более устойчивых мировых валютах, к которым российский рубль пока не относится. Эта валюта сильно зависит от нефти. Да, сейчас нефть восстанавливается, вместе с ней растет и рубль. Но никто не даст гарантии, что нефть будет расти постоянно. Как только она пойдет вниз, за ней потянется и российский рубль.

«Думаю, что хуже чем сейчас в ближайшие месяцы не будет»

По мнению директора компании «ФТМ Брокерс» Александра Сабодина, июнь на валютном рынке будет достаточно стабильным.

— Мировые финансовые площадки сейчас демонстрируют осторожный оптимизм по началу выхода из кризиса, связанного с пандемией коронавируса. В частности цены на нефть выросли и стабилизировались, экономики отдельных стран начинают выходить из кризиса, то есть запускают предприятия, кафе, внутренний туризм, готовятся принимать гостей из других стран, — перечисляет Александр Сабодин. — Если это рассмотреть относительно валют, которые входят в валютную корзину вместе с белорусским рублем, то есть российского рубля, доллара и евро, то можно ожидать, что американец сейчас значительно расти не будет, если конечно не случится нового витка распространения коронавируса.

Александр Сабодин говорит, что в июне логичен плавный рост, потому что Беларуси все-таки понадобятся дополнительные ресурсы, чтобы восстанавливать свою экономику, в том числе и заимствование доллара.

— Я жду повышение в пределах 1−2%, то есть курс будет 2,43 — 2,45 рубля за доллар. Курс евро, думаю, будет где-то 2,70 рубля, — прогнозирует эксперт. — Если говорить о российском рубле, то он вырос, этому способствовало восстановление цен на нефть. Но цены на нефть стабилизировались. Поэтому здесь тоже возможен плавный рост в пределах 1−2% — до 3,45 — 3−47 рубля за 100 российских. Второй важный фактор, который будет способствовать стабильности сейчас — это выборы президента. По сложившейся мировой практике в год выборов действующая власть старается показать стабильность — и социальную, и экономическую. А еще лучше рост. Поэтому я думаю, что хуже чем сейчас в ближайшие месяцы не будет.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Эксперты рассказали, что будет с курсами валют в июне и почему.
 
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