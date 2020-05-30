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С благодарностью за самоотверженность

30.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Акции, челленджи и флешмобы в поддержку медиков проходят по всему миру, чтобы поблагодарить и выразить уважение тем, кто борется с коронавирусной инфекцией, трудится на износ, помогая побороть болезнь и спасая человеческие жизни ежедневно. Сегодня на них огромная нагрузка, страшная вирусная угроза словно испытывает медицинских работников на прочность. Врачи, медсёстры, санитарки, фельдшеры и водители — они герои нашего времен, которые самоотверженно исполняют свой долг.

С благодарностью за самоотверженность

В минувший четверг на площадке возле центрального входа в Новолукомльскую центральную районную больницу в рамках марафона «Спасибо, доктор!» коллектив Дворца культуры города энергетиков провёл концерт. На мероприятии под открытым небом присутствовали председатель районного Совета депутатов А. Д. Косов, заместитель председателя Чашникского райисполкома И. Ф. Сыровченко, заместитель председателя Новолукомльского горисполкома Е. П. Малярова.

  • С благодарностью за самоотверженность

От имени руководства района слово держал Александр Дмитриевич Косов. В своём выступлении он отметил, что сегодня медицинские работники оказались на передовой линии борьбы с инфекцией. Огромная им благодарность за самоотверженный труд, за добросовестное выполнение своей работы. Внимание всех сейчас приковано к борьбе с эпидемией, люди следят за обстановкой в стране и в мире. Хорошо, что общество объединилось для противостояния проблеме. Каждый в своём направлении старается помочь, поддержать.
В этот день самые добрые слова и искренние пожелания здоровья звучат в адрес медицинских работников.

С благодарностью за самоотверженность

— От всей души благодарим грамотного руководителя и замечательный коллектив за огромный вклад в работу по противодействию распространению инфекции в нашем районе. У нас работают высококлассные, имеющие большой опыт медики, которые свято исполняют клятву Гиппократа, стоят на страже нашего здоровья. Желаем слаженности в работе, здоровья и терпения — с такими словами обратился к медикам А. Д. Косов.

В свою очередь главврач УЗ «Новолукомльская ЦРБ» Н. Е. Пинчук выразил благодарность от себя лично и от имени всех работников учреждений здравоохранения района руководству районного исполнительного комитета, районного Совета депутатов за организацию и проведение марафона.

— Учреждения здравоохранения Чашникского района имеют возможности и средства, чтобы справиться с поставленными задачами. Материальное стимулирование работников здравоохранения, чья деятельность связана с борьбой с коронавирусом, производится согласно Указу Президента №131 «О материальном стимулировании работников здравоохранения». Ежемесячная надбавка устанавливается приказом главврача учреждения на основании протокола заседания комиссии по определению условий оплаты труда и установлению стимулирующих и компенсирующих выплат. Министерством здравоохранения подготовлены и доведены разъяснительные письма по применению норм Указа. Соответствующая информация доведена до всего коллектива сферы здравоохранения, — рассказал Николай Евгеньевич Пинчук.

В непростой период выступление солистов Новолукомльского ДК подняло настроение людям в белых халатах. По глазам и бурным аплодисментам было понятно: такое внимание и поддержка по душе.

Наталья СТУКАЛОВА.

 

 
 
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Акции, челленджи и флешмобы в поддержку медиков проходят по всему миру, чтобы поблагодарить и выразить уважение тем, кто борется с
 
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