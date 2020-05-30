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В Москве за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом
30.05.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За последние сутки в Москве от коронавируса умерли 78 человек, сообщает столичный оперативный штаб. Это — максимальный показатель с начала пандемии.
Предыдущий максимум был зафиксирован 18 мая. Тогда от вызванных коронавирусом осложнений умерли 77 человек.
Последние четыре дня число летальных случаев колебалось в диапазоне 71−76.
В столичном оперативном штабе указали, что во всех случаях у пациентов был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
По данным на утро 29 мая в России было зафиксировано рекордное количество летальных случаев от коронавируса: 232. Больше всего умерших в Москве — 2330.
Помимо столицы наибольшее число летальных случаев зафиксировано в следующих регионах:
Московская область — 400
Ранее мэр города Сергей Собянин предупреждал, что в мае смертность от коронавируса будет выше.
- Это чрезвычайно важно, в каждой смерти разобраться — ее причины, связи COVID с хроническими заболеваниями, с болезнями системы кровообращения. Почему это важно? Это позволяет спасать жизни, — сказал Собянин
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Это - максимальный показатель с начала пандемии.
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