Наши традиции. «Предвыборная кампания началась с репрессий»

Евродепутаты обеспокоены репрессиями в Беларуси накануне президентских выборов. Об этом говорится в совместном заявлении главы делегации Европарламента по связям с Беларусью Роберта Бедроня и докладчика ЕП по Беларуси Пятраса Ауштрявичюса.





сообщается в заявлении. «Предвыборная кампания началась с общенациональных репрессий против мирных демонстрантов и активистов гражданского общества», –в заявлении.













В нем упоминаются задержания по всей стране сторонников видеоблогера Сергея Тихановского. Евродепутаты также обеспокоены «дискриминационным подходом к составу территориальных избирательных комиссий, так как количество кандидатов от оппозиционных партий, допущенных в эти комиссии, значительно сократилось по сравнению с предыдущими выборами».





Кроме того, политики раскритиковали решение ЦИК отказать по техническим причинам в регистрации некоторым видным деятелям оппозиции.









Евродепутаты призвали белорусские власти «создать, наконец, реально равные условия для всех кандидатов, а также выполнить рекомендации БДИПЧ ОБСЕ, в том числе связанные с явно несбалансированным составом территориальных избирательных комиссий, административными махинациями в процессе регистрации кандидатов и отсутствием прозрачности в процессе подсчета».





Также они призвали обеспечить безопасность проведения выборов с учетом пандемии COVID-19.

«Власти Беларуси неспособны принимать адекватные меры»

Также 28 мая с открытым письмом к народу Беларуси обратились ряд депутатов Европейского парламента от фракций Европейской народной партии, «Восстановим Европу» і «Зеленые/Европейский свободный альянс»: Томаш Франковский (Польша), Андрюс Кубилюс и Пятрас Ауштрявичюс (Литва), Мириам Лексман и Иван Штефанец (Словакия), Сандра Калниете (Латвия), Зигфрид Мурешан (Румыния), Хайди Хаутала (Финляндия), Сергей Лагодинский и Райнгард Бютикофер (Германия).





Они выразили «восхищение мужеством и решимостью», проявленными белорусами во время эпидемии коронавируса, и отметили «неспособность белорусских властей признать масштабы потенциального распространения COVID-19 и последовательно принимать адекватные меры».





«ЕС готов и впредь помогать белорусским властям в борьбе с пандемией и ее последствиями и поддерживать ее в реализации мер, предложенных Всемирной организацией здравоохранения. Мы призываем белорусское правительство действовать ответственно, а также обеспечить соблюдение основных прав человека. В то время, когда мы сталкиваемся с общей проблемой этой жестокой пандемии, мы приглашаем белорусское правительство ценить принесенные жертвы, а также мужество и решимость, проявленные белорусским народом, присоединившись к нам в уважении основных прав человека и достоинства каждой личности», – говорится в письме.









Евродепутаты призвали белорусское правительство обеспечить свободное, справедливое и безопасное проведение выборов в соответствии со стандартами ОБСЕ и рекомендациями экспертов в области здравоохранения, а также отметили, что власти Беларуси не выполняют требования безопасности относительно БелАЭС.







