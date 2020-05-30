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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 31 мая из-за сильного ветра

30.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 31 мая из-за сильного ветра
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 31 мая из-за сильного ветра, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно, днем с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, ночью местами — сильные. В отдельных районах возможны грозы. Ветер будет северо-восточный порывистый, во многих районах сильный порывистый. На большей части территории ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет плюс 9-14 градусов. Днем воздух прогреется до 14-20 градусов, метами по северу — до 22 градусов.

По информации БелТА.

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