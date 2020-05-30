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Билан и Басков получат «коронавирусные» деньги от государства. А вот Тимати отказали
30.05.2020 13:24 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Звезды российского шоу-бизнеса обращаются в государственные органы за выплатами, положенными для пострадавших от пандемии коронавируса предпринимателей. Такой информацией
Большинство известных российских артистов владеют долями в бизнесе и оформлены как индивидуальные предприниматели, так что имеют право обращаться с заявлениями на получение денежной поддержки от государства, обещанной Владимиром Путиным малым и средним предприятиям. Главное условие — не сокращать больше 10 % сотрудников, числившихся по состоянию на 1 апреля. В таком случае от государства можно получить выплаты в объеме минимального размера оплаты труда на каждого сотрудника, что составляет 12 130 российских рублей (около 415 белорусских рублей).
За помощью уже обратились многие известные артисты, однако не все их заявления были удовлетворены. Отказ получили певцы Григорий Лепс, Леонид Агутин и рэпер Тимати — все они вынуждены были уволить большое количество своих сотрудников. Одобрены были заявления певцов Димы Билана и Николая Баскова, а также телеведущей Регины Тодоренко — они выполнили все условия и должны в скором времени получить причитающиеся от властей деньги.
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Большинство звезд российского шоу-бизнеса оформлены как индивидуальные предприниматели и имеют право обратиться за денежной поддержкой, обещанной от...
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