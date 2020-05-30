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Фотофакт: праздник с маской до глаз. Последний звонок в Беларуси
30.05.2020 15:00 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Сегодня в школах по всей Беларуси проходит последний звонок. Вот такмбыло в Молодечно
Выпускной во время коронавируса в Молодечно / rh.by
Школьники в масках, администрация школы в защитных экранах.
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Сегодня в школах по всей Беларуси проходит последний звонок. Вот такмбыло в Молодечно
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