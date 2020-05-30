ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Предсказана новая пандемия: «Опаснее коронавируса и ядерной катастрофы»

30.05.2020 15:00 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Ученый Майкл Грегор предсказал пандемию, которая будет пострашнее, чем коронавирус или даже ядерная война.

Предсказана новая пандемия: «Опаснее коронавируса и ядерной катастрофы»
Фото: Pixabay/686656.html
То,  что ждет жителей Земли несравнимо ни с чем: следующая эпидемия может уничтожить едва ли не всю половину населения земного шара. 

По мнению эксперта, главным источником новой «чумы» являются птицефабрики по всему миру, где содержится  миллионы кур. 

Отмечается, что ученый посвятил этому вопросу целую книгу.

Майкл Грегор в своей  научной работе оставил более 3,5 тысячи ссылок на различные научные исследования. 

В своей работе ученый называет нынешнюю пандемию коронавируса «легкой репетицией». 

Эксперт также напомнил, что животные всегда являлись главными разносчиками различных вирусов. 


Например, туберкулез и корь пришли от коз, а оспа - от верблюдов, коклюш - от свиней.

Майкл Грегор отметил, что куры на птицефабриках содержатся в довольно плохих условиях. 

Так, на одну особь приходится  меньше метра свободного пространство — размером с лист формата А4. 

Кормят птиц также химией и не понятным кормом.

Поэтому следующую масштабную пандемию стоит ждать именно от кур. 

В настоящее время самой масштабной по летальным случаям считается пандемия испанки в 1918-1920 годах. 

В те времена заразилось более 500 миллионов зараженных, из них 10% умерли.

Как и про коронавирусе, заболевание начиналось с обычных симптомов ОРВИ, а затем вирус мутировал, а болезнь прогрессировала. 

Самый большой процент смертности был зарегистрирован у людей  в возрасте  от 20 до 34 лет. 

Фото: Pixabay/686656.html
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученый Майкл Грегор предсказал пандемию, которая будет пострашнее, чем коронавирус или даже ядерная война.
 
Новости дня
Новости
 
В Минской области прошли последние звонки - с учителями в щитках и выпускниками в масках и без
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

29.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
30.05.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика