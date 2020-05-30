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Греция с 15 июня открывает границы. Белорусы пока пролетают

30.05.2020 16:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 15 июня Греция откроет границы, однако посетить страну могут лишь граждане определенных стран,

Об этом сообщает  РИА Новости.

Границы будут открыты в Афинах и Солониках. Въехать в Грецию смогут жители 29 стран. Среди них Албания, Австралия, Австрия, Северная Македония, Болгария, Германия, Дания, Швейцария, Эстония, Япония, Израиль, Китай, Хорватия, Кипр, Латвия, Ливан, Литва, Мальта, Черногория, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Венгрия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Чехия, Финляндия. Приезжих граждан этих государств будут выборочно тестировать на коронавирус.

Отметим, что для белорусов въезд в Грецию пока исключен. Также в списке не значится и Россия. Власти Греции планируют расширить перечень стран с 1 июля.
 
 
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С 15 июня Греция откроет границы, однако посетить страну могут лишь граждане определенных стран,
 
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