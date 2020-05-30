С начала года белорусские банки потеряли депозитов более чем на 2 миллиарда

Источник материала: Ежедневник

Кризис, который пришел в Беларусь вслед за коронавирусом, привел к серьезным потерям для белорусских банков, так как вкладчики начали выводить с депозитов свои деньги.

Согласно данным Статистического бюллетеня Нацбанка, самые большие потери банки понесли от юридических лиц. Их депозиты в белорусских рублях сократились с начала года аж на 20,8% (по данным на 1 мая). Причем основное падение пришлось на апрель (когда стало понятно, что помощи от правительства уже не будет), хотя еще в марте депозиты росли.

Всего с начала года депозиты юридических лиц в национальной валюте сократились на 1,3 млрд рублей. При этом, приняв в расчет обесценивание белорусского рубля, компании не так охотно избавлялись от своих валютных депозитов – они сократились с начала года на 3,5% или на 365 млн долларов.

Интересно, что сбережения физических лиц таяли в банках уже не так активно. Сокращение коснулось только валютных депозитов (на 3,2% или на 233,5 млн долларов). А вот депозиты в белорусских рублях, остались на прежних позициях (рост на 0,3%).

Напомним, что на текущей неделе чиновники с подачи правительства начали требовать от госпредприятий перевести свои счета из коммерческих банков в государственные .