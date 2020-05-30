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Ситуация с коронавирусом в Беларуси. Последние данные Минздрава (30 мая)
30.05.2020 16:42 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. К данным Минздрава Беларуси по ситуации с коронавирусом. Как сообщает ведомство, в стране почти 18 тысяч человек выздоровели после COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К этому времени в лабораториях проведено более 526 тысяч исследований на инфекцию. С положительным результатом зарегистрированы 41 тысяча 658 человек.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 229 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.
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Новости Беларуси. К данным Минздрава Беларуси по ситуации с коронавирусом. Как сообщает ведомство, в стране почти 18 тысяч человек выздоровели после COVID-19, сообщили...
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