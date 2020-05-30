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Доктор Комаровский объяснил глобальный медицинский «развод»
30.05.2020 17:42 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Врач и телеведущий рассказал, как обманывают людей, предлагая им суперсредство от коронавируса.
Так, Комаровский
Доктор таким образом ответил подписчикам, просившим его назвать действенные природные компоненты против коронавируса.
По словам медка, природный подход лечения заключается в том, чтобы создать организму такие условия, при которых он сможет сам побороть инфекцию.
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Врач и телеведущий рассказал, как обманывают людей, предлагая им суперсредство от коронавируса. Так, Комаровский объяснил своим подписчикам в Instagram: когда людям...
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