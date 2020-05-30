Доктор Комаровский объяснил глобальный медицинский «развод»

Источник материала: ОНТ

Врач и телеведущий рассказал, как обманывают людей, предлагая им суперсредство от коронавируса.

Так, Комаровский объяснил своим подписчикам в Instagram: когда людям представляют целебные травы как «суперпанацею», их обманывают.

Доктор таким образом ответил подписчикам, просившим его назвать действенные природные компоненты против коронавируса.

По словам медка, природный подход лечения заключается в том, чтобы создать организму такие условия, при которых он сможет сам побороть инфекцию.

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