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«Трактор вылечит»: Лукашенко на МТЗ рассказал про коронавирус и президентские выборы

30.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Работа – это лучшая профилактика коронавируса», – пошутил президент Беларуси. Александр Лукашенко сегодня общался с заводчанами. Минскому тракторному заводу исполнилось 74 года, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Этот завод в рекламе не нуждается. Но так получилось, что президент недавно его пропиарил. В шутку рассказал, как уберечь себя от коронавируса.

«Я же говорил, трактор вылечит. В принципе так и оказалось, в деревне у нас единицы, а кто работал на полевых работах, вообще никого» – заметил Лукашенко.

Каждый 10-й трактор в мире выпущен на этом заводе. Минское предприятие в десятке крупнейших производителей сельхозтехники. 90% машин идет на экспорт. В приоритетах: модернизация цехов, разработка беспилотного трактора. Президент требует максимально использовать белорусские комплектующие.

«Будет задача номер один, чтобы мы свое потребляли на всю катушку. Поэтому постарайтесь качественно делать. И второе – защита рынка», – сказал Лукашенко.

Перебои с поставками запчастей в период пандемии уже ощутили многие промышленные гиганты. Но чтобы начать производить свое, нужны деньги. Государство готово помочь, говорит президент, но только с выгодными проектами.

«Власть, члены правительства, руководство предприятия должны сделать так, чтобы у вас были условия для работы. Я не говорю, как некоторые: предвыборная кампания уже началась, так заявляют, что с вертолета будут деньги выбрасывать. У нас это не проходит, у нас люди умные, понимают, что с вертолета только листовки можно разбрасывать. Я вам этого не обещаю, как бы это популярно ни звучало. Ни в коем случае», – отметил Лукашенко.

Спросили у президента о коронавирусе сотрудники завода. Их на предприятии более 15 тысяч. Беларусь одна из немногих стран, которая не закрылась на карантин. Позиция президента такова: нынешняя пандемия – это не столько болезнь, сколько политикf.

«Мы остановимся. Потом, для того чтобы раскрутиться, развернуться, нужны деньги. А у кого деньги? У Америки, Китая, немножко в России и у других. Они развернутся, принесут вам рубль и скажут: даем рубль, но заводик – туда. Вот в чем был политический смысл всего этого. Ладно производства, но что произойдет с точки зрения существования того или иного государства? Вот в чем проблема», – заявил Лукашенко.

Президент и сотрудники завода вспомнили сложные 90-е, поговорили о новом правительстве, предвыборной кампании. Александр Лукашенко сказал, что уважает женщин-кандидатов, но уверен, что стране нужен сильный мужской кулак.



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«Работа – это лучшая профилактика коронавируса», – пошутил президент Беларуси. Александр Лукашенко сегодня общался с заводчанами. Минскому тракторному заводу...
 
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