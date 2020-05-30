Netflix купил кинотеатр

Источник материала: Tut.by

Netflix купил один из старейших кинотеатров Лос-Анджелеса, открытого в 1922 — Egyptian Theatre. Стриминговый сервис вложится в реконструкцию здания и будет использовать его для показов фильмов, премьер и других мероприятий. Об этом пишет «КиноПоиск».



Фото: egyptindependent.com

Сумма контракта не раскрывается. Сообщается, что Netflix сохранит партнерство с бывшим владельцем кинотеатра American Cinematheque. Некоммерческая организация продолжит устраивать там показы по выходным дням, как только пандемия коронавируса пойдет на спад.

Покупка Egyptian Theatre, предположительно, упростит для Netflix продвижение своих фильмов на «Оскар». По правилам академии получение номинации возможно лишь в том случае, если у картины был прокат в США в течение как минимум семи дней.

В 2019 году стриминг-гигант на 10 лет арендовал нью-йоркский кинотеатр The Paris Theatre, где прошли показы «Брачной истории» Ноа Баумбака. Позже эта картина удостоилась шести номинаций на «Оскар», а Лору Дерн отметили как лучшую актрису второго плана.

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