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Медики скорой спустя почти месяц получили тесты на COVID - четверть заражена и работает. А что руководство?

30.05.2020 21:16 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Калинковичах у фельдшеров и водителей станции скорой помощи выявили коронавирус. Взяли их в конце апреля, результаты пришли почти через месяц — и минимум у 11 человек, чьи фамилии есть в документе, который прислали работники станции в редакцию TUT.BY, результат оказался положительным. Получается, инфицированы медики были еще месяц назад — но все это время продолжали ездить на вызовы, ожидая результатов теста. TUT.BY попробовал разобраться, как такое могло произойти, и узнать, что об этом думает руководство медработников.


Фото носит иллюстративный характер. Мирон Климович, TUT.BY

30 апреля, рассказывают калинковичские медики, у всех на станции, кто был контактом первого уровня, взяли мазки на коронавирус. Однако результаты анализа пришли только 25 мая. У 11 человек тест оказался положительным, это, говорят на станции, около четверти всех работников. Все они, утверждают медики, кроме трех, которые перенесли инфекцию тяжело и были на больничном, продолжали работать.

Работники скорой прислали TUT.BY список с фамилиями фельдшеров и водителей, в анализе которых которых обнаружена РНК коронавируса COVID-19. Он есть в редакции.

— В апреле наша станция не была укомплектована средствами защиты. Костюмов, щитков, масок не было. Маски шили своими силами санитарки и медсестры, но их все равно не хватало. Мы их обрабатывали, «прокаливали» горячим утюгом — и снова ехали к больным. В это время людей с признаками ОРВИ было много. Начались контакты. 30 апреля у нас взяли тесты на COVID, мы стали ждать результата и продолжили работать, — рассказывают фельдшеры.

Пока ждали результаты теста, признаются медики, они предполагали, что могут быть заражены, так как у многих из них в то время были, например, покашливание и першение в горле и носу. У кого-то наблюдались и проблемы с обонянием.

— В начале рабочего дня по требованию санстанции мы должны измерить температуру и записать данные в журнал. Утром температуры не было. Трое наших работников просто слегли — и вот они, конечно, пошли на больничный. Остальные же продолжали ездить на вызовы.

Фельдшеры предполагают, что сроки выполнения тестов им могли затянуть умышленно: потому что, считают они, руководство не могло не предвидеть таких результатов, и тогда почти всю станцию пришлось бы отправить на больничный.

— А так нет симптомов — и нет. Работаем. А сейчас, получается, это вообще уже не имеет никакого значения. Было и было. Повторный тест нам не делали [по состоянию на 29 мая], да и какой смысл — уже месяц прошел.

«У нас в отделении есть тетрадка „Дело о ковид“»

Доплатами, обещанные за работу с больными коронавирусом, медики тоже недовольны. В апреле им, говорят, выплатили по 150−300 рублей — это деньги за перевозку инфицированных из Калинковичей в областной центр.

— Для того, чтобы подтвердить все свои контакты с инфицированными, необходимо самим провести целое расследование, — рассказывают фельдшеры. По их словам, медикам самим приходится собирать всю информацию по инфицированным, звонить в больницы и лаборатории и узнавать результаты тестов. — У нас в отделении заведена специальная тетрадка «Дело о ковид». В нее мы записываем всю информацию о тех, с которыми контактировали, чтобы потом доказать это. Это все очень унизительно. Мы хотим сказать, что мы не алчные и не думаем постоянно о деньгах, как говорят сейчас про нас. В скорой вообще работают альтруисты, а у нас так вообще коллектив отличный и люди неординарные.


Фото носит иллюстративный характер. Алесь Пилецкий, TUT.BY

TUT.BY связался с заведующим Калинковичской станции скорой помощи Андреем Хутликовым, однако он не стал комментировать ситуацию и посоветовал обратиться к и.о. замглавврача по медицинской части Калинковичской ЦРБ Елене Лешанок. Но дозвониться до нее в пятницу после обеда оказалось делом не простым. Позже нам стала известна причина, по которой, похоже, Елена Васильевна не брала трубку на рабочем месте: на станции скорой помощи проходило экстренное собрание с медработниками.

После него многие медики перестали выходить на связь с TUT.BY, остальные рассказали, с чем связана спешность сбора. Оказалось, такой же список кто-то из медиков отправил и в редакцию портала Sputnik Беларусь. Журналист портала в пятницу днем смог дозвониться до Лешанок и попросил прокомментировать ситуацию.

«Если они будут пойманы без костюма, то будут облагаться штрафами»

Вот разговор журналиста и руководителя практически полностью (цитируем по Sputnik Беларусь).

— Это правда, что на вашей скорой выявили не менее десяти зараженных сотрудников?

 — Прям-таки зараженных! Начнем с того, что это не диагноз, это просто результаты тестов. Диагнозы выставляют лечебники. У нас эта информация пока в состоянии разбора.

— Как вы можете прокомментировать жалобы сотрудников скорой на нехватку СИЗов?

 — Как раз-таки скорая помощь была в числе первых, кто получил достаточно СИЗов и получают их до сих пор в неограниченном количестве, так что все это вранье! На днях у нас была проверка из Минздрава, которая убедилась сама лично в том, что у них достаточно СИЗов и они вполне реально, реально, а не как-то на словах, обеспечены!

— Как давно у вас стопроцентная обеспеченность СИЗами?

 — Почти с самого начала эпидемии, с начала апреля. Категорически утверждаю, что было все необходимое! В марлевых повязках работали и работают до сих пор все, и поликлиника тоже. Те, кто нуждается в респираторах, получают респираторы. Никакого недостатка нет! Есть одноразовые маски, есть многоразовые — каждый может выбирать, что хочет.

И комплекты противочумные выдаются по назначению, в том числе ко всем пациентам с повышенной температурой. И фельдшеры все должны в них одеваться, другой вопрос — хотят ли они? Если они будут пойманы без костюма, то будут облагаться штрафами. Но все возможности для обеспечения собственной безопасности у людей есть. Просто у некоторых, наверное, мозгов нет.

Далее журналист затронул вопрос надбавок медикам.

 — Вопрос о расчетных листках — это не ко мне, звоните в бухгалтерию и планово-экономический отдел.

— Но вы же руководитель.

— Но экономисты мне не подчиняются, я отвечаю только за свою работу. У вас же тоже журналист, который пишет о спорте, не будет писать о красоте…

Я не буду обвинять вас в том, что вы передаете ложную информацию специально ради своих собственных каких-то целей, наживы или психологического удовлетворения или еще какого удовлетворения. Нас всех рассудит только Господь и высшие силы. Время покажет, кто из нас был человеком честным и откровенным, с кем хочется пойти в разведку, а с кем не хочется.

Те врачи, которые реально пашут с «ковидами» ежедневно, ежечасно, они получили свои расчетники и остались абсолютно довольны. А вот что творят в нашей скорой помощи, я не могу понять.

— То, что они все заболели — ни о чем не говорит?

 — Это надо еще доказать. Диагнозов нет. А может, это ошибка лаборатории, а, может, это неправильный забор материала, еще очень много вопросов. Не нужно пока эти фейки выдавать. У нас есть много другой положительной информации.

— Тогда расскажите, что положительного в вашей больнице, может какой-то уникальный опыт?

 — Уникальный опыт есть везде, поинтересуйтесь в других учреждениях.

— Вы можете уточнить информацию о состоянии с COVID-19 в Калинковичах?

 — Не могу! У нас есть Гомельское областное управление по здравоохранению, есть Минздрав. У них есть свод информации, если они посчитают нужным, пусть дают.

«Мы верим результатам лаборатории и в то, что болели»

В субботу 30 мая с TUT.BY связались работники станции и рассказали, что днем медиков из того самого списка «положительных» пригласили на забор крови для экспресс-теста на антитела. И сегодня положительным оказался результат только одного фельдшера.

— Нам сказали, что еще не известно, как там эти тесты проверялись. То есть, получается, руководство ставит под сомнение профессионализм лаборатории. Но мы верим результатам лаборатории и в то, что болели, — говорят медики.

После этого разговора TUT.BY снова попытался поговорить с Елене Лешанок — и в субботу нам удалось до нее дозвонились. В выходной руководитель была на месте и ее комментарий был краток.

— Сейчас проводится расследование: изучается достоверность предыдущих тестов, качество забора анализа, взяты повторные анализы у этих работников.

— Что показали повторные анализы?

— Я вам такую информацию дать не могу, идет расследование.

— Почему так долго — почти месяц — медикам делали тесты на COVID?

—  Калинковичи — это маленький городок на Полесье, здесь нет своей лаборатории. Наша региональная лаборатория в Мозыре сильно перегружена, мощностей у них таких нет, чтобы обрабатывать такое количество тестов.

И попрощалась.

TUT.BY будет следить за развитием ситуации на станции скорой помощи в Калинковичах.

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В Калинковичах у фельдшеров и водителей станции скорой помощи выявили коронавирус. Причем, как выяснилось, инфицированы они были еще месяц назад и все это время...
 
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