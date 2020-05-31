Хроника пандемии: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 6 млн человек

Источник материала: Tut.by

В мире зафиксировано более 6 млн случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные на утро 31 мая Исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США). Вылечились более 2,5 млн человек, умерли — почти 370 тысяч человек.



Могильщики после захоронения жертвы коронавируса устанавливают крест с нарисованным от руки номером на крупнейшем кладбище в Рио-де-Жанейро. 29 мая 2020 года.Фото: Reuters

Наибольшее число зараженных зафиксировано в США — 1,77 млн человек, там зафиксировано свыше 103 тысяч смертельных исходов, выздоровевших — более 103 тысяч человек.

На втором месте по числу зараженных — Бразилия. Там почти полмиллиона зараженных, жертвами коронавируса стали более 28,8 тысяч, выздоровели боле 200 тысяч человек. Очагом распространения инфекции в стране являются юго-восточный штат Сан-Паулу и его одноименная столица. Вторым по числу заразившихся стал соседний штат Рио-де-Жанейро, третьим — северный Амазонас.

Третье место в мире по выявленным случая COVID-19 по-прежнему занимает Россия. В стране насчитывается почти 400 тысяч зараженных, более 4,5 тысяч умерших, более 167 тысяч излечившихся.

В Европе больше всего случаев заражения в Великобритании (более 274 тысяч случаев заражений / более 38 тысяч летальных исходов), Испании (более 239 тысяч зараженных / более 27 тысяч летальных исходов), Италии (более 232 тысяч зараженных/ более 33 тысяч летальных исходов). Однако в Европе считают, что первая волна пандемии миновала, практически везде ослабляются или отменяются карантинные меры.

В странах Азии и Ближнего Востока, несмотря на жесткие карантинные меры, на первое место по количеству зараженных вышла Индия, давно обогнав Китай и Иран — более 181 тысячи случаев выявления COVID-19, более 5 тысяч летальных исходов и почти 87 тысяч выздоровевших.

В Польше 23 571 случаев заражения, 1061 жертва и 11 016 выздоровевших. В стране задумались об открытии границ 15 июня, но правительство страны примет решение после оценки эпидемиологических рисков ближе к назначенной дате.

В Украине число выявленных случаев коронавируса немного меньше — 23 204 зараженных, 696 летальных исходов, 9311 выздоровевших. В стране считают, что вышли на плато — число выявленных случаев в день даже в самые сложные времена не превышало отметку в 600 человек, сейчас В Украине регистрируется менее 500 случаев в сутки.

В Литве число случаев коронавируса достигло 1670, выздоровели 1229 пациентов, а скончались 70 человек. Карантин в стране действует до 16 июня. Власти не исключают продление карантинных мер, а эпидемиологи и врачи — вторую волну COVD-19.

В Латвии за минувшие сутки из 1234 тестов только один оказался положительным. С начала пандемии в стране коронавирусом заразились 1065 человек, 24 умерли, 745 — выздоровели. 29 мая в Латвии власти запустили бесплатное приложение для смартфонов Aptur COVID, которое отслеживает контакты с инфицированными коронавирусом. Приложение оповещает всех, кто контактировал с инфицированными COVID-19 дольше 15 минут, но при этом имена и адреса инфицированных не разглашаются.

В Беларуси по данным на 30 мая , 41 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели и выписаны 17 964 пациента (плюс 574 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Умерли 229 пациентов (плюс пять за последние сутки). Наша страна занимает 23-е место в мире по выявленным случаям заражения коронавирусом.