ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Хроника пандемии: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 6 млн человек

31.05.2020 07:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В мире зафиксировано более 6 млн случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные на утро 31 мая Исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США). Вылечились более 2,5 млн человек, умерли — почти 370 тысяч человек.


Могильщики после захоронения жертвы коронавируса устанавливают крест с нарисованным от руки номером на крупнейшем кладбище в Рио-де-Жанейро. 29 мая 2020 года.Фото: Reuters

Наибольшее число зараженных зафиксировано в США — 1,77 млн человек, там зафиксировано свыше 103 тысяч смертельных исходов, выздоровевших — более 103 тысяч человек.

На втором месте по числу зараженных — Бразилия. Там почти полмиллиона зараженных, жертвами коронавируса стали более 28,8 тысяч, выздоровели боле 200 тысяч человек. Очагом распространения инфекции в стране являются юго-восточный штат Сан-Паулу и его одноименная столица. Вторым по числу заразившихся стал соседний штат Рио-де-Жанейро, третьим — северный Амазонас.

Третье место в мире по выявленным случая COVID-19 по-прежнему занимает Россия. В стране насчитывается почти 400 тысяч зараженных, более 4,5 тысяч умерших, более 167 тысяч излечившихся.

В Европе больше всего случаев заражения в Великобритании (более 274 тысяч случаев заражений / более 38 тысяч летальных исходов), Испании (более 239 тысяч зараженных / более 27 тысяч летальных исходов), Италии (более 232 тысяч зараженных/ более 33 тысяч летальных исходов). Однако в Европе считают, что первая волна пандемии миновала, практически везде ослабляются или отменяются карантинные меры.

В странах Азии и Ближнего Востока, несмотря на жесткие карантинные меры, на первое место по количеству зараженных вышла Индия, давно обогнав Китай и Иран — более 181 тысячи случаев выявления COVID-19, более 5 тысяч летальных исходов и почти 87 тысяч выздоровевших.

В Польше 23 571 случаев заражения, 1061 жертва и 11 016 выздоровевших. В стране задумались об открытии границ 15 июня, но правительство страны примет решение после оценки эпидемиологических рисков ближе к назначенной дате.

В Украине число выявленных случаев коронавируса немного меньше — 23 204 зараженных, 696 летальных исходов, 9311 выздоровевших. В стране считают, что вышли на плато — число выявленных случаев в день даже в самые сложные времена не превышало отметку в 600 человек, сейчас В Украине регистрируется менее 500 случаев в сутки.

В Литве число случаев коронавируса достигло 1670, выздоровели 1229 пациентов, а скончались 70 человек. Карантин в стране действует до 16 июня. Власти не исключают продление карантинных мер, а эпидемиологи и врачи — вторую волну COVD-19.

В Латвии за минувшие сутки из 1234 тестов только один оказался положительным. С начала пандемии в стране коронавирусом заразились 1065 человек, 24 умерли, 745 — выздоровели. 29 мая в Латвии власти запустили бесплатное приложение для смартфонов Aptur COVID, которое отслеживает контакты с инфицированными коронавирусом. Приложение оповещает всех, кто контактировал с инфицированными COVID-19 дольше 15 минут, но при этом имена и адреса инфицированных не разглашаются.

В Беларуси по данным на 30 мая, 41 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели и выписаны 17 964 пациента (плюс 574 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Умерли 229 пациентов (плюс пять за последние сутки). Наша страна занимает 23-е место в мире по выявленным случаям заражения коронавирусом.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вылечились более 2,5 млн человек, умерли - почти 370 тысяч человек.
 
Новости дня
Новости
 
Трамп заявил о планах перенести саммит G7 и пригласить на него Россию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

30.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика