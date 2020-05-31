Мониторинг ситуации с COVID-19 вышел на новый этап

Источник материала: ОНТ

Отдельное внимание – клиникам, где долечиваются пациенты, и санаториям, в которых проводят реабилитацию для переболевших. Такой мониторинг – поручение Главы государства.

На новом этапе проверку также пройдут амбулаторная служба, станции скорой медицинской помощи и научно-практические центры. До этого оценивали работу в стационарах. На протяжении двух месяцев специалисты посещали областные и районные больницы. Главный вывод: для работы и лечения пациентов с коронавирусом есть всё необходимое.

Так, на Гродненщине, куда вирус пришёл позже других регионов, создали резервы: около полутора тысячи коек и почти столько же точек подключения к кислороду.

Елена Кроткова, начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома: «У нас достаточно лекарственных препаратов, у нас достаточно развернутого коечного фонда для организации лечения, у нас полностью перестроена система организации помощи как на амбулаторном, так и на стационарном звене, достаточно средств защиты. И самое важное – это кадры, достаточно кадров. Пока что задействованы в оказании помощи порядка 10% от всех кадров».

Мониторинговые группы уже начали проверять больницы, которые постепенно возвращаются к прежнему режиму работы. В числе первых – столица, на очереди – Могилёвская и Витебская области.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram