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Мониторинг ситуации с COVID-19 вышел на новый этап
31.05.2020 09:11 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Отдельное внимание – клиникам, где долечиваются пациенты, и санаториям, в которых проводят реабилитацию для переболевших. Такой мониторинг – поручение Главы государства.
На новом этапе проверку также пройдут амбулаторная служба, станции скорой медицинской помощи и научно-практические центры. До этого оценивали работу в стационарах. На протяжении двух месяцев специалисты посещали областные и районные больницы. Главный вывод: для работы и лечения пациентов с коронавирусом есть всё необходимое.
Так, на Гродненщине, куда вирус пришёл позже других регионов, создали резервы: около полутора тысячи коек и почти столько же точек подключения к кислороду.
Мониторинговые группы уже начали проверять больницы, которые постепенно возвращаются к прежнему режиму работы. В числе первых – столица, на очереди – Могилёвская и Витебская области.
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Отдельное внимание – клиникам, где долечиваются пациенты, и санаториям, в которых проводят реабилитацию для переболевших. Такой мониторинг – поручение Главы...
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