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Мониторинг ситуации с COVID-19 вышел на новый этап

31.05.2020 09:11 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мониторинг ситуации с COVID-19 вышел на новый этап

Отдельное внимание – клиникам, где долечиваются пациенты, и санаториям, в которых проводят реабилитацию для переболевших. Такой мониторинг – поручение Главы государства.

На новом этапе проверку также пройдут амбулаторная служба, станции скорой медицинской помощи и научно-практические центры. До этого оценивали работу в стационарах. На протяжении двух месяцев специалисты посещали областные и районные больницы. Главный вывод: для работы и лечения пациентов с коронавирусом есть всё необходимое. 

Так, на Гродненщине, куда вирус пришёл позже других регионов, создали резервы: около полутора тысячи коек и почти столько же точек подключения к кислороду. 

Елена Кроткова, начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома: «У нас достаточно лекарственных препаратов, у нас достаточно развернутого коечного фонда для организации лечения, у нас полностью перестроена система организации помощи как на амбулаторном, так и на стационарном звене, достаточно средств защиты.   И самое важное – это кадры, достаточно кадров. Пока что задействованы в оказании помощи порядка 10% от всех кадров». 

Мониторинговые группы уже начали проверять больницы, которые постепенно возвращаются к прежнему режиму работы.  В числе первых – столица, на очереди – Могилёвская и Витебская области. 

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Отдельное внимание – клиникам, где долечиваются пациенты, и санаториям, в которых проводят реабилитацию для переболевших. Такой мониторинг – поручение Главы...
 
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