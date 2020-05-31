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Кипр готовится принимать туристов с июля. Граждане каких стран смогут прилететь на остров?

31.05.2020 15:28 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Кипра. Кипр готовится принимать туристов с июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. График поэтапного снятия ограничений из-за пандемии допускает открытие границ греко-кипрской части острова с 1 июня.

Кипр готовится принимать туристов с июля. Граждане каких стран смогут прилететь на остров?

Кипр готовится принимать туристов с июля. Граждане каких стран смогут прилететь на остров?

Правительство составило список стран, граждане которых могут прилетать на остров. В него вошли Австрия, Болгария, Литва, Норвегия, Словакия, а также Польша, Румыния, Швейцария, Хорватия, Чехия, Эстония и другие. При этом страны поделены на категории. Представители государств из группы «А» с 20 июня освобождаются от сдачи тестов для подтверждения негативной реакции на коронавирус, а граждане из группы «Б» будут обязаны предоставить отрицательный тест.

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Новости Кипра. Кипр готовится принимать туристов с июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. График поэтапного снятия ограничений из-за пандемии...
 
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