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Коронавирус в Беларуси: данные на 31 мая
31.05.2020 15:18 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Согласно статистике Минздрава, в Беларуси на 31 мая выздоровели и выписаны 18 514 пациентов с COVID-19
Всего зарегистрировано 42 556 человек с положительным тестом на COVID-19. Проведено 541 093 теста.
Умерли 235 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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Согласно статистике Минздрава, в Беларуси на 31 мая выздоровели и выписаны 18 514 пациентов с COVID-19 Всего зарегистрировано 42 556 человек с положительным тестом на COVID-19....
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