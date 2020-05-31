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Коронавирус в Беларуси: данные на 31 мая

31.05.2020 15:18 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Коронавирус в Беларуси: данные на 31 мая

Согласно статистике Минздрава, в Беларуси на 31 мая выздоровели и выписаны 18 514 пациентов с COVID-19

Всего зарегистрировано 42 556 человек с положительным тестом на COVID-19. Проведено 541 093 теста.

Умерли 235 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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Согласно статистике Минздрава, в Беларуси на 31 мая выздоровели и выписаны 18 514 пациентов с COVID-19 Всего зарегистрировано 42 556 человек с положительным тестом на COVID-19....
 
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