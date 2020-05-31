|
Эксперт: из режима самоизоляции люди могут выйти с ослабленным иммунитетом
31.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Иммунитет людей во время режима самоизоляции мог ослабнуть из-за того, что организм меньше контактировал с внешними инфекциями, пишет
Избежать вспышки заболеваемости можно при постепенном выходе из такого режима, считает врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.
«У людей не было два месяца контакта ни с какими инфекциями. Организм забыл, что такое вырабатывать иммунитет, забыл о таком свойстве, как держаться в напряжении, когда контактирует с различными вирусами. Новые заболевания могут быть связаны с другими ОРВИ, так как иммунитет к ним тоже снижается без постоянных контактов», — рассказал врач.
По его словам, за месяцы самоизоляции люди контактировали с одними и теми же бактериями — внутри своей семьи. «Соответственно, когда начнутся контакты с другими семьями, будут другие вирусные инфекции, помимо
Как посоветовал инфекционист, социальные контакты возобновлять нужно постепенно и не забывать соблюдать дистанцию. «Нельзя резко начинать контактировать, потому что это чревато вспышкой заболеваемости не
Евгений Тимаков уточнил, что ослабление иммунитета зависит от уровня гиподинамии и питания во время самоизоляции. «Если человек активно двигался, то меньше будет подвержен заболеваниям. Если были открыты окна, был свежий воздух — ничего не будет, — сказал он. — А если сидел закупоренный от и до — риск больше».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иммунитет людей во время режима самоизоляции мог ослабнуть из-за того, что организм меньше контактировал с внешними инфекциями, пишет БЕЛТА. Избежать вспышки...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)