Эксперт: «Думаю, что хуже, чем сейчас, в ближайшие месяцы не будет»

















По словам эксперта, сейчас мировые финансовые площадки сейчас демонстрируют осторожный оптимизм, связанный с началом выхода из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.





«В частности, цены на нефть выросли и стабилизировались, экономики отдельных стран начинают выходить из кризиса, то есть запускают предприятия, кафе, внутренний туризм, готовятся принимать гостей из других стран, — перечисляет Александр Сабодин. — Если это рассмотреть относительно валют, которые входят в валютную корзину вместе с белорусским рублем, то есть российского рубля, доллара и евро, то можно ожидать, что «американец» сейчас значительно расти не будет, если, конечно, не случится нового витка распространения коронавируса.





Эксперт говорит, что в июне логичен плавный рост курсов валют , потому что Беларуси все-таки понадобятся дополнительные ресурсы, чтобы восстанавливать свою экономику, в том числе и заимствование доллара.





Руководитель «ФТМ Брокерс» ожидает, что в среднем стоимость уорзины валют вырастет 1−2%. Таким образом есть курс будет 2,43−2,45 рубля за доллар. Курс евро, думаю, будет где-то 2,70 рубля, — прогнозирует эксперт. — Если говорить о российском рубле, то он вырос, этому способствовало восстановление цен на нефть. Но цены на нефть стабилизировались. Поэтому здесь тоже возможен плавный рост в пределах 1−2% — до 3,45−3,47 рубля за 100 российских. Второй важный фактор, который будет способствовать стабильности сейчас, — это выборы президента. По сложившейся мировой практике, в год выборов действующая власть старается показать стабильность — и социальную, и экономическую. А еще лучше рост. Поэтому я думаю, что хуже, чем сейчас, в ближайшие месяцы не будет».